https://sputnikarabic.ae/20230728/مركز-المصالحة-الروسي-إم-كيو-9-الأمريكية-تقترب-بشكل-خطير-من-سو-34-الروسية-في-سوريا-1079523757.html
مركز المصالحة الروسي: "إم كيو-9" الأمريكية تقترب بشكل خطير من "سو-34" الروسية في سوريا
مركز المصالحة الروسي: "إم كيو-9" الأمريكية تقترب بشكل خطير من "سو-34" الروسية في سوريا
أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة "إم كيو-9" التابعة لـ "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T20:43+0000
2023-07-28T20:43+0000
2023-07-28T20:43+0000
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وقال غورينوف للصحفيين: "بتاريخ 28 يوليو (تموز) في تمام الساعة 07:55 على ارتفاع 5000 متر في منطقة قرية نفلة في محافظة الرقة، سجلت مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة دون طيار من طراز "إم كيو-9" لـ "التحالف" من طائرة من طراز "سو-34" الروسية".وتابع: "اتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافًا عاليًا، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرة دون طيار تابعة للتحالف".وأشار إلى أن الجانب الروسي قلق بشكل خاص بشأن "الطبيعة الاستفزازية والعدوانية الواضحة" لإجراءات المسيرات في تعاملها مع القوات الجوية الروسية.وأضاف غورينوف أن طائرات "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" التي تقودها أمريكا انتهكت بروتوكولات عدم الاشتباك 12 مرة في اليوم.وتابع: "في منطقة التنف، تم تسجيل ثمانية انتهاكات للمجال الجوي السوري من طائرتين مقاتلتين من طراز "إف - 16" ومقاتلتين من طراز "تايفون"، وطائرة استطلاع "إم سي 12 دبليو" التابعة للتحالف".
https://sputnikarabic.ae/20230725/البنتاغون-مقاتلة-روسية-أعطبت-مسيرة-أمريكية-في-سوريا-1079390623.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مركز المصالحة الروسي: "إم كيو-9" الأمريكية تقترب بشكل خطير من "سو-34" الروسية في سوريا
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أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة "إم كيو-9" التابعة لـ "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" الروسية، في محافظة الرقة السورية.
وقال غورينوف للصحفيين: "بتاريخ 28 يوليو (تموز) في تمام الساعة 07:55 على ارتفاع 5000 متر في منطقة قرية نفلة في محافظة الرقة، سجلت مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة دون طيار من طراز "إم كيو-9" لـ "التحالف" من طائرة من طراز "سو-34" الروسية".
وتابع: "اتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافًا عاليًا، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرة دون طيار تابعة للتحالف".
وأشار إلى أن الجانب الروسي قلق بشكل خاص بشأن "الطبيعة الاستفزازية والعدوانية الواضحة" لإجراءات المسيرات في تعاملها مع القوات الجوية الروسية.
وأضاف غورينوف أن طائرات "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" التي تقودها أمريكا انتهكت بروتوكولات عدم الاشتباك 12 مرة في اليوم.
وتابع: "في منطقة التنف، تم تسجيل ثمانية انتهاكات للمجال الجوي السوري من طائرتين مقاتلتين من طراز "إف - 16" ومقاتلتين من طراز "تايفون"، وطائرة استطلاع "إم سي 12 دبليو" التابعة للتحالف".