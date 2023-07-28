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مصر تبحث مع شركة مجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية
مصر تبحث مع شركة مجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية
بحث وزير النقل المصري، كامل الوزير، خطط توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، وذلك خلال زيارة أجراها للمجر، حيث التقى رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية، شابا... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T12:53+0000
2023-07-28T12:53+0000
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وقال موقع "البوابة" إن الوزير المصري عقد اجتماعا مع تورو، حضره السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، تمت خلاله مناقشة جدول زمني لتوريد العربات الخاصة بالصفقة من المجر، وأُكد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد.وبحث الطرفان سبل التصنيع المشترك بين شركة "جانز مافاج" المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، وخاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة تفوق 90%، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وبحث الطرفان إمكانية أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر الى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة "جانز مافاج" المجرية، لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من صفقة إجمالية تضم 1350 عربة سكة حديد جديدة. وتفقد كامل الوزير مصنع الشركة في دوناكيسي، المخصص لإنتاج العربات السكك الحديدية التي تم توريدها. كما زار خطوط الإنتاج المختلفة في الشركة وتفقد عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة التي تم تصنيعها حاليًا.ووجه الوزير بإضافة العديد من التحسينات المطلوبة على العربات لتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية، وذلك في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.
https://sputnikarabic.ae/20220817/كامل-الوزير-يكشف-عن-مصريين-يدفعون-6-مليون-يورو-مقابل-إطلاق-أسمائهم-على-محطات-القطارات-1066516488.html
https://sputnikarabic.ae/20220820/مصر-تنفي-تسمية-محطات-قطار-المونوريل-بأسماء-رجال-أعمال-1066651878.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر تبحث مع شركة مجرية توطين صناعة عربات السكك الحديدية

12:53 GMT 28.07.2023
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AHMED EL-MOGHRABI
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بحث وزير النقل المصري، كامل الوزير، خطط توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، وذلك خلال زيارة أجراها للمجر، حيث التقى رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية، شابا تورو، الذي تعاقدت معه الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توريد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات.
وقال موقع "البوابة" إن الوزير المصري عقد اجتماعا مع تورو، حضره السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، تمت خلاله مناقشة جدول زمني لتوريد العربات الخاصة بالصفقة من المجر، وأُكد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد.
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17 أغسطس 2022, 11:23 GMT
وبحث الطرفان سبل التصنيع المشترك بين شركة "جانز مافاج" المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، وخاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة تفوق 90%، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبحث الطرفان إمكانية أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر الى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
مونوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
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20 أغسطس 2022, 11:08 GMT
تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة "جانز مافاج" المجرية، لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من صفقة إجمالية تضم 1350 عربة سكة حديد جديدة.
وتفقد كامل الوزير مصنع الشركة في دوناكيسي، المخصص لإنتاج العربات السكك الحديدية التي تم توريدها. كما زار خطوط الإنتاج المختلفة في الشركة وتفقد عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة التي تم تصنيعها حاليًا.
ووجه الوزير بإضافة العديد من التحسينات المطلوبة على العربات لتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية، وذلك في ضوء خطة تطوير أسطول عربات السكك الحديدية.
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