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https://sputnikarabic.ae/20230728/وجهاء-العشائر-العربية-لـسبوتنيك-سنضرب-قوات-الاحتلال-الأميركي-وعملائه-أينما-وجدوا-1079512032.html
وجهاء العشائر العربية لـ"سبوتنيك": سنضرب قوات الاحتلال الأمريكي وعملاءه أينما وجدوا
وجهاء العشائر العربية لـ"سبوتنيك": سنضرب قوات الاحتلال الأمريكي وعملاءه أينما وجدوا
أكد رئيس مجلس عشيرة البوحمد في محافظة الرقة، حديد خلف الدرويش، أن العشائر العربية في شرق سوريا ستضرب قوات الاحتلال الأمريكي وعملائه في المنطقة، موضحا أن... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:10+0000
2023-07-28T13:20+0000
العالم العربي
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وقال رئيس مجلس عشيرة البوحمد، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العشائر العربية في شرق سوريا أعلنت عن بدء العمل لضرب كافة مراكز وأماكن تواجد قوات الاحتلال وجنوده شرق الفرات، ووقوفها خلف الجيش العربي السوري لتحرير كامل التراب السوري".ولفت إلى أن" العشائر العربية دعت أبناء سوريا داخل الأراضي المحتلة من القوات الأجنبية وخارجها للانخراط في عملية تحرير شرق الفرات".وأوضح أن "الجيش الأمريكي يحشد قواته بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبعض المتعاملين معهم، بهدف السيطرة على المثلث الحدودي ونقطة البوكمال الاستراتيجية، إضافة إلى نقطة التنف الحدودية مع العراق".وكشف أن "العشائر العربية تملك معلومات دقيقة عن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة من الأعداد والمعدات والتجهيزات، وكميات النفط التي تسرقها وخط سير الشاحنات".ونبّه إلى أن" السياسة الأمريكية المُتّبعة في المناطق الشرقية تقوم على زرع الفتنة وخلق المشاكل بين أبناء العشائر، لأنها تعلم جيدًا أن الخطر الأكبر الذي يهدد وجودها هو العشائر العربية، فهم على معرفة واسعة بطبيعة الأرض وكيفية التعامل مع البيئة الجغرافية، ولن يفرطوا بأرضهم".وأشار إلى أن "العشائر العربية أصدرت بيانًا موحدًا بمنع الاقتتال بينها، وأي تجاوز من أي قبيلة سيعالج وفق العُرف العشائري، وهذا البيان يُعتبر كنوع من التحذير لعدم الانجرار وراء الأكاذيب الأمريكية".وأكد أن "أي تمدد للقوات الأمريكية وعملائها في قسد، باتجاه مناطق تواجد العشائر سيواجه حتمًا، وأكبر مثال على ذلك مواجهة أبناء العشائر العربية الجماعات المسلحة المدعومة من واشنطن، حيث منعوها من المرور وصادروا أسلحتها وآلية عسكرية أمريكية مصفحة في الأيام القليلة الماضية".من جهته، أكد وجيه عشيرة البوجابر، علي محمود العبود، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مواجهة الاحتلال الأمريكي والتركي واجب وطني وقرار ناتج عن الإيمان بوحدة الأراضي السورية وتلاحم الشعب".
https://sputnikarabic.ae/20230616/مركز-المصالحة-الروسي-يلحظ-استفزازات-من-قبل-القوات-الأمريكية-في-الرقة-السورية--1078198703.html
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العالم العربي
العالم العربي

وجهاء العشائر العربية لـ"سبوتنيك": سنضرب قوات الاحتلال الأمريكي وعملاءه أينما وجدوا

13:10 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 28.07.2023)
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaالرقة، سوريا
الرقة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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أكد رئيس مجلس عشيرة البوحمد في محافظة الرقة، حديد خلف الدرويش، أن العشائر العربية في شرق سوريا ستضرب قوات الاحتلال الأمريكي وعملائه في المنطقة، موضحا أن العشائر تملك معلومات دقيقة عن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وقال رئيس مجلس عشيرة البوحمد، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العشائر العربية في شرق سوريا أعلنت عن بدء العمل لضرب كافة مراكز وأماكن تواجد قوات الاحتلال وجنوده شرق الفرات، ووقوفها خلف الجيش العربي السوري لتحرير كامل التراب السوري".
ولفت إلى أن" العشائر العربية دعت أبناء سوريا داخل الأراضي المحتلة من القوات الأجنبية وخارجها للانخراط في عملية تحرير شرق الفرات".
وأوضح أن "الجيش الأمريكي يحشد قواته بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبعض المتعاملين معهم، بهدف السيطرة على المثلث الحدودي ونقطة البوكمال الاستراتيجية، إضافة إلى نقطة التنف الحدودية مع العراق".
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وكشف أن "العشائر العربية تملك معلومات دقيقة عن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة من الأعداد والمعدات والتجهيزات، وكميات النفط التي تسرقها وخط سير الشاحنات".
ونبّه إلى أن" السياسة الأمريكية المُتّبعة في المناطق الشرقية تقوم على زرع الفتنة وخلق المشاكل بين أبناء العشائر، لأنها تعلم جيدًا أن الخطر الأكبر الذي يهدد وجودها هو العشائر العربية، فهم على معرفة واسعة بطبيعة الأرض وكيفية التعامل مع البيئة الجغرافية، ولن يفرطوا بأرضهم".
وأشار إلى أن "العشائر العربية أصدرت بيانًا موحدًا بمنع الاقتتال بينها، وأي تجاوز من أي قبيلة سيعالج وفق العُرف العشائري، وهذا البيان يُعتبر كنوع من التحذير لعدم الانجرار وراء الأكاذيب الأمريكية".
وأكد أن "أي تمدد للقوات الأمريكية وعملائها في قسد، باتجاه مناطق تواجد العشائر سيواجه حتمًا، وأكبر مثال على ذلك مواجهة أبناء العشائر العربية الجماعات المسلحة المدعومة من واشنطن، حيث منعوها من المرور وصادروا أسلحتها وآلية عسكرية أمريكية مصفحة في الأيام القليلة الماضية".
من جهته، أكد وجيه عشيرة البوجابر، علي محمود العبود، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مواجهة الاحتلال الأمريكي والتركي واجب وطني وقرار ناتج عن الإيمان بوحدة الأراضي السورية وتلاحم الشعب".
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