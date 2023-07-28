https://sputnikarabic.ae/20230728/-واشنطن-تعلق-على-قصف-تاغانروغ-الروسية-1079523368.html
واشنطن تعلق على قصف تاغانروغ الروسية
واشنطن تعلق على قصف تاغانروغ الروسية
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن أمريكا لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T20:14+0000
2023-07-28T20:14+0000
2023-07-28T20:14+0000
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وقال كيربي، في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية: "لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل روسيا".وأعاد توجيه سؤال حول ما إذا كان الهجوم الصاروخي على تاغانروغ جزءًا من الهجوم المضاد الأوكراني المكثف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز "إس-200"، في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف.وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف،أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخا ثانٍ في منطقة آزوف في المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-ارتكب-هجوما-إرهابيا-في-تاغانروغ-1079516597.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
واشنطن تعلق على قصف تاغانروغ الروسية
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن أمريكا لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية.
وقال كيربي، في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية: "لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل روسيا".
وأعاد توجيه سؤال حول ما إذا كان الهجوم الصاروخي على تاغانروغ جزءًا من الهجوم المضاد الأوكراني المكثف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز "إس-200"، في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف.
وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف،أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخا ثانٍ في منطقة آزوف في المقاطعة.