https://sputnikarabic.ae/20230729/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-ضخمة-لتايوان-1079527966.html

أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان

أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستقدم لتايوان مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 345 مليون دولار، في خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T06:38+0000

2023-07-29T06:38+0000

2023-07-29T06:38+0000

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وقال البيت الأبيض في بيان، إن الحزمة تشمل "المواد والخدمات الدفاعية (...) والتعليم والتدريب العسكري".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن سترسل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخبارات ومراقبة، وأسلحة نارية وصواريخ.و"ستقوم واشنطن باستخدام آليات التمويل السريع في هذه الصفقة، كما هو متبع في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية التي تم تبنيها في ديسمبر/كانون الأول 2022، تنص على تخصيص مليون دولار لدعم تايوان.لكن آليات التمويل السريع تسمح بإرسال الأسلحة والمعدات من المخزونات الحالية وفقا لمرسوم رئاسي لتخفيض هذه المخزونات.وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين.وحذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار