https://sputnikarabic.ae/20230428/غواصات-مسيرة-البحرية-الأمريكية-تكشف-عن-خطة-جديدة-لـتغيير-قواعد-اللعبة-في-تايوان-1076441693.html

"غواصات مسيرة"... البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لـ"تغيير قواعد اللعبة" في تايوان

"غواصات مسيرة"... البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لـ"تغيير قواعد اللعبة" في تايوان

كشف مسؤول أمريكي كبير، عن خطة جديدة لبلاده تستهدف تغيير الوضع الأمني بشكل جذري ​​في تايوان (الصين). 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T20:58+0000

2023-04-28T20:58+0000

2023-04-28T20:59+0000

العالم

الأخبار

أخبار العالم الآن

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417123_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f3a19045ea275329bfb75628f5e89cf8.jpg

وأوضح مدير العمليات البحرية الأمريكية، مايكل غيلداي، اليوم الجمعة، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على "تغيير قواعد اللعبة" في أزمة تايوان (الصين).جاء ذلك ردًا على سؤال أحد أعضاء "الكونغرس"، حول الإجراءات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.أعلن الجيش الصيني، اليوم الجمعة، أن قواته في حالة تأهب عالية بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان.وحسب قناة "CGTN"، قال المتحدث باسم الجيش الصيني، شي يي، إنه تم رصد ومراقبة حركة طائرة عسكرية من طراز "بي-8 إيه" (بوسيدون) تابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان، اليوم الجمعة.وأضاف المتحدث أن القوات الصينية رفعت حالة التأهب، لافتةً إلى أنها على يقظة عالية طوال الوقت لحماية السيادة الوطنية على كامل أراضيها.وأوضح أن "السفن والطائرات الأمريكية تمارس أنشطة استفزازية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة".كما أشار إلى أن هذا الأمر يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20230423/جنرال-أمريكي-يكشف-عن-الخيار-المخيف-لإعادة-تايوان-إلى-الصين-1076193157.html

https://sputnikarabic.ae/20230409/برلماني-أمريكي-يكشف-خطة-بكين-للسيطرة-على-تايوان-دون-إطلاق-رصاصة-واحدة-1075722125.html

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية