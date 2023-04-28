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https://sputnikarabic.ae/20230428/غواصات-مسيرة-البحرية-الأمريكية-تكشف-عن-خطة-جديدة-لـتغيير-قواعد-اللعبة-في-تايوان-1076441693.html
"غواصات مسيرة"... البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لـ"تغيير قواعد اللعبة" في تايوان
"غواصات مسيرة"... البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لـ"تغيير قواعد اللعبة" في تايوان
كشف مسؤول أمريكي كبير، عن خطة جديدة لبلاده تستهدف تغيير الوضع الأمني بشكل جذري ​​في تايوان (الصين). 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T20:58+0000
2023-04-28T20:59+0000
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وأوضح مدير العمليات البحرية الأمريكية، مايكل غيلداي، اليوم الجمعة، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على "تغيير قواعد اللعبة" في أزمة تايوان (الصين).جاء ذلك ردًا على سؤال أحد أعضاء "الكونغرس"، حول الإجراءات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.أعلن الجيش الصيني، اليوم الجمعة، أن قواته في حالة تأهب عالية بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان.وحسب قناة "CGTN"، قال المتحدث باسم الجيش الصيني، شي يي، إنه تم رصد ومراقبة حركة طائرة عسكرية من طراز "بي-8 إيه" (بوسيدون) تابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان، اليوم الجمعة.وأضاف المتحدث أن القوات الصينية رفعت حالة التأهب، لافتةً إلى أنها على يقظة عالية طوال الوقت لحماية السيادة الوطنية على كامل أراضيها.وأوضح أن "السفن والطائرات الأمريكية تمارس أنشطة استفزازية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة".كما أشار إلى أن هذا الأمر يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

"غواصات مسيرة"... البحرية الأمريكية تكشف عن خطة لـ"تغيير قواعد اللعبة" في تايوان

20:58 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 20:59 GMT 28.04.2023)
© AP Photo / Chiang Ying-yingالردع العسكري - صواريخ تايوان (الصين)
الردع العسكري - صواريخ تايوان (الصين) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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كشف مسؤول أمريكي كبير، عن خطة جديدة لبلاده تستهدف تغيير الوضع الأمني بشكل جذري ​​في تايوان (الصين).
وأوضح مدير العمليات البحرية الأمريكية، مايكل غيلداي، اليوم الجمعة، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على "تغيير قواعد اللعبة" في أزمة تايوان (الصين).
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد أعضاء "الكونغرس"، حول الإجراءات التي يمكن لواشنطن اتخاذها لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
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وقال غيلداي: "أول غواصة كبيرة لدينا الآن قبالة سواحل كاليفورنيا، ويتم اختبارها بنجاح كبير، ستتبعها خمس غواصات مسيّرة إضافية ولديها القدرة على زرع الألغام سرا، وهذا سيغير قواعد اللعبة".

أعلن الجيش الصيني، اليوم الجمعة، أن قواته في حالة تأهب عالية بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان.
وحسب قناة "CGTN"، قال المتحدث باسم الجيش الصيني، شي يي، إنه تم رصد ومراقبة حركة طائرة عسكرية من طراز "بي-8 إيه" (بوسيدون) تابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان، اليوم الجمعة.
وأضاف المتحدث أن القوات الصينية رفعت حالة التأهب، لافتةً إلى أنها على يقظة عالية طوال الوقت لحماية السيادة الوطنية على كامل أراضيها.
وأوضح أن "السفن والطائرات الأمريكية تمارس أنشطة استفزازية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة".
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كما أشار إلى أن هذا الأمر يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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