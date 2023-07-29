عربي
https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-السعودية-تستضيف-مباحثات-حول-أوكرانيا-الشهر-المقبل-بمشاركة-30-دولة-دون-روسيا-1079550840.html
إعلام: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا الشهر المقبل بمشاركة 30 دولة دون روسيا
إعلام: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا الشهر المقبل بمشاركة 30 دولة دون روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة في أغسطس/آب المقبل، والتي ستدعو ممثلين عن ما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T18:59+0000
2023-07-29T18:59+0000
العالم
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101732/05/1017320563_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_0c1372e08a103a6cbcf51c3517b53fc4.jpg
وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر: "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل.وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا. وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.وفقًا للنشر، يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي جهودهم إلى قمة سلام في وقت لاحق في عام 2023، حيث سيوقع قادة العالم على المبادئ المشتركة للتسوية. كما يأملون في أن تشكل هذه المبادئ إطارًا للمفاوضات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.وأفادت الصحيفة بأن من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-بايدن-يلمح-إلى-اتفاق-وشيك-لتطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1079530838.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101732/05/1017320563_0:0:1910:1434_1920x0_80_0_0_b69f34957bbb9bea26a0c955aeb895f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا الشهر المقبل بمشاركة 30 دولة دون روسيا

18:59 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Alexander Yuriev / الانتقال إلى بنك الصورالرياض
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Alexander Yuriev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة في أغسطس/آب المقبل، والتي ستدعو ممثلين عن ما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة روسيا.
وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر: "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل.

وأضافت: "تأمل واشنطن وأوروبا أن تؤدي المحادثات التي تستثني روسيا إلى دعم دولي لشروط السلام لصالح أوكرانيا، ويقول دبلوماسيون مشاركون في المناقشات إن ممثلين رفيعي المستوى من ما يصل إلى 30 دولة سيصلون إلى جدة يومي 5 و 6 أغسطس".

وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا.
وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
إعلام: بايدن يلمح إلى اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
08:14 GMT
وفقًا للنشر، يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي جهودهم إلى قمة سلام في وقت لاحق في عام 2023، حيث سيوقع قادة العالم على المبادئ المشتركة للتسوية. كما يأملون في أن تشكل هذه المبادئ إطارًا للمفاوضات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.
وأفادت الصحيفة بأن من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала