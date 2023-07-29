https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-السعودية-تستضيف-مباحثات-حول-أوكرانيا-الشهر-المقبل-بمشاركة-30-دولة-دون-روسيا-1079550840.html
إعلام: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا الشهر المقبل بمشاركة 30 دولة دون روسيا
إعلام: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا الشهر المقبل بمشاركة 30 دولة دون روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة في أغسطس/آب المقبل، والتي ستدعو ممثلين عن ما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T18:59+0000
2023-07-29T18:59+0000
2023-07-29T18:59+0000
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وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر: "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل.وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا. وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.وفقًا للنشر، يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي جهودهم إلى قمة سلام في وقت لاحق في عام 2023، حيث سيوقع قادة العالم على المبادئ المشتركة للتسوية. كما يأملون في أن تشكل هذه المبادئ إطارًا للمفاوضات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.وأفادت الصحيفة بأن من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-بايدن-يلمح-إلى-اتفاق-وشيك-لتطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1079530838.html
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العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: السعودية تستضيف مباحثات حول أوكرانيا الشهر المقبل بمشاركة 30 دولة دون روسيا
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة في أغسطس/آب المقبل، والتي ستدعو ممثلين عن ما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة روسيا.
وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر: "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل.
وأضافت: "تأمل واشنطن وأوروبا أن تؤدي المحادثات التي تستثني روسيا إلى دعم دولي لشروط السلام لصالح أوكرانيا، ويقول دبلوماسيون مشاركون في المناقشات إن ممثلين رفيعي المستوى من ما يصل إلى 30 دولة سيصلون إلى جدة يومي 5 و 6 أغسطس".
وأشارت المصادر إلى أنه من بين الدول التي دعتها السعودية وأوكرانيا، إندونيسيا ومصر والمكسيك وشيلي وزامبيا.
وأكدت المصادر أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي أكدوا مشاركتهم.
وفقًا للنشر، يأمل المسؤولون الأوكرانيون والغربيون أن تؤدي جهودهم إلى قمة سلام في وقت لاحق في عام 2023، حيث سيوقع قادة العالم على المبادئ المشتركة للتسوية. كما يأملون في أن تشكل هذه المبادئ إطارًا للمفاوضات المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف.
وأفادت الصحيفة بأن من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الأمن القومي.
وبحسب صحيفة
"وول ستريت جورنال" أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئياً على أمل إقناع الصين بالمشاركة.