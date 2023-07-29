https://sputnikarabic.ae/20230729/الدعم-السريع-ظهور-حميدتي-رسالة-قوية-للشعب-السوداني-مفادها-أن-الهزيمة-لن-تحدث-1079535631.html
الدعم السريع: ظهور حميدتي رسالة قوية للشعب السوداني مفادها أن الهزيمة لن تحدث
الدعم السريع: ظهور حميدتي رسالة قوية للشعب السوداني مفادها أن الهزيمة لن تحدث
أكدت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، إن ظهور قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الجمعه، رسالة قوية للشعب السوداني. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T10:47+0000
2023-07-29T10:47+0000
2023-07-29T10:47+0000
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وقال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إن "ظهور القائد حميدتي أمس رسالة قوية مفادها أن هزيمة الدعم السريع لن تحدث"، مؤكدا أن "حميدتي يقود قواته في جميع المعارك طيلة الأشهر الثلاثة الماضية ولم يعرف التردد أو التخفي".وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ (حميدتي)، اعتذر للشعب السوداني عن تداعيات الحرب التي تشهدها بلاده، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها حميدتي في أول ظهور له بين عناصر قواته منذ شهور، حيث قال إنه يعتذر لكل سوداني وسودانية كبارا وصغارا، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سريع حول الأزمة إذا تغيرت قيادة القوات المسلحة السودانية.وتبرأ قائد قوات الدعم السريع من بعض الانتهاكات التي ارتكبتها قواته، قائلا "نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين"، متهما قيادة الجيش بأنها تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق في السودان.وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/اليونيسف-تعلن-مقتل-435-طفلا-بعد-100-يوم-من-الحرب-في-السودان-1079378650.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي
الدعم السريع: ظهور حميدتي رسالة قوية للشعب السوداني مفادها أن الهزيمة لن تحدث
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أكدت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، إن ظهور قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الجمعه، رسالة قوية للشعب السوداني.
وقال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إن "ظهور القائد حميدتي أمس رسالة قوية مفادها أن هزيمة الدعم السريع لن تحدث"، مؤكدا أن "حميدتي يقود قواته في جميع المعارك طيلة الأشهر الثلاثة الماضية ولم يعرف التردد أو التخفي".
وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ (حميدتي)، اعتذر للشعب السوداني عن تداعيات الحرب
التي تشهدها بلاده، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها حميدتي في أول ظهور له بين عناصر قواته منذ شهور، حيث قال إنه يعتذر لكل سوداني وسودانية كبارا وصغارا، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سريع حول الأزمة إذا تغيرت قيادة القوات المسلحة السودانية.
وتبرأ قائد قوات الدعم السريع
من بعض الانتهاكات التي ارتكبتها قواته، قائلا "نتبرأ من عناصر الدعم المنفلتين"، متهما قيادة الجيش بأنها تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق في السودان.
وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.