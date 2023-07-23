https://sputnikarabic.ae/20230723/حميدتي-لا-نسعى-إلى-تفكيك-القوات-المسلحة-أو-استبدالها-والوقت-حان-لفتح-صفحة-جديدة-1079312001.html

حميدتي: لا نسعى إلى تفكيك القوات المسلحة أو استبدالها والوقت حان لفتح صفحة جديدة

حميدتي: لا نسعى إلى تفكيك القوات المسلحة أو استبدالها والوقت حان لفتح صفحة جديدة

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ (حميدتي)، يوم السبت، إنه لا يسعى لإلغاء القوات المسلحة أو تفكيكها أو استبدالها. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T00:46+0000

2023-07-23T00:46+0000

2023-07-23T00:48+0000

قوات الدعم السريع السودانية

حميدتي

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

العالم العربي

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واستدرك جميدتي أنه سيعمل يدا بيد مع الشرفاء على بناء جيش قومي واحد لا علاقة له بالسياسة يخدم مصالح الشعب ويحمي البلاد، وفقا لبيان نشره على تويتر.وشدد "نحن واثقون بأننا نستطيع معا أن نعيد بناء بلادنا بالاستفادة من تنوعنا الاجتماعي والثقافي وإمكاناتنا البشرية والمادية الهائلة". مؤكدا "بمقدورنا جميعا وضع بلادنا الغالية في الطريق الصحيح".جاءت تصريحات حميدتي بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، السبت، "انضمام 15 ضابطا و527 جنديا من الجيش السوداني إلى قواتها بقطاع شرق دارفور".واعتبر قائد قوات الدعم السريع أن انضمام هذه الكوكبة من الشرفاء يمثل دفعة جديدة لنا في هذه المعركة التي نخوضها ضد فلول النظام البائد وقيادة التنظيم داخل القوات المسلحة، الذين اختطفوا جميع مؤسسات الدولة وسخروها لخدمة أجندة الدولة العميقة، حسب قوله.وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اتهمت في وقت سابق السبت، "قوات الدعم السريع باستخدام أطفال دون الـ15 عاما في القتال، في انتهاك للقانون الدولي".وذكر الناطق باسم الجيش السوداني، في بيان، أن "قوات الجيش مستمرة في توجيه الضربات للدعم السريع بجميع المواقع في أنحاء البلاد"، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع استخدمت مجرمين وهاربين من السجون كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجرامية مصاحبة"، على حد قوله.يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230722/الدعم-السريع-تعلن-انضمام-15-ضابطا-و527-جنديا-من-الجيش-السوداني-إلى-قواتها-في-دارفور-1079302209.html

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قوات الدعم السريع السودانية, حميدتي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي