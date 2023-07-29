https://sputnikarabic.ae/20230729/الرئيس-الانتقالي-لمالي-يشكر-بوتين-لإمدادات-الحبوب-1079543348.html
الرئيس الانتقالي لمالي يشكر بوتين لإمدادات الحبوب
الرئيس الانتقالي لمالي يشكر بوتين لإمدادات الحبوب
أعرب الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا، عن تقديره لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الإعلان عن تزويد مالي بالحبوب، مؤكدا السعي لتعزيز الشراكة مع موسكو . 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T14:58+0000
2023-07-29T14:58+0000
2023-07-29T14:58+0000
أخبار مالي
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/16/1049631590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b022a6f05ce1a96a93fc7ef082b97bcc.jpg
وقال غويتا خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أود أن أتقدم بخالص الشكر على إمداد بلدي بالحبوب. وهذا يدل على التضامن الذي يظهره بلدك لبلدنا كجزء من قراركم لمساعدة مالي".وأشار إلى أن مالي هي أحد المتلقين الرئيسيين للحبوب الروسية.وأضاف غويتا: "العديد من الدول في أفريقيا، وخاصة مالي، تعاني من ضغوط غير مسبوقة على بلادنا. لكننا نتطلع إلى الشراكة مع روسيا. هذا هو خيارنا السيادي".وتابع: "الشعب المالي يقدر بشكل كامل وصادق دعم روسيا، لأنه في هذه اللحظة الخطيرة والصعبة نرى أخيرًا من هم أصدقاؤنا الحقيقيون".وقال: "أود أن أقدر تقديرا عاليا علاقة الثقة، والشراكة القائمة على الثقة مع بلدك، والتي سمحت لمالي بالحصول على السيادة والحفاظ على وحدة أراضينا. ويمكن لقوات الدفاع والأمن لدينا التصرف بحرية تامة للدفاع عن حدودنا".وأضاف: "المساعدة التي تقدمها بلدك لبلدنا تدل على الصداقة بين البلدين والعلاقات الأخوية بين شعوبنا، كما أنها تدل على أفعالك الشخصية من أجل السلام والاستقرار في بلادنا".
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-نرى-إمكانات-كبيرة-للتعاون-التجاري-بين-روسيا-وغينيا-بيساو-1079540582.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/16/1049631590_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e14a31929524c562190295a786d58c1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, روسيا, العالم
أخبار مالي, روسيا, العالم
الرئيس الانتقالي لمالي يشكر بوتين لإمدادات الحبوب
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا، عن تقديره لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الإعلان عن تزويد مالي بالحبوب، مؤكدا السعي لتعزيز الشراكة مع موسكو .
وقال غويتا خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أود أن أتقدم بخالص الشكر على إمداد بلدي بالحبوب. وهذا يدل على التضامن الذي يظهره بلدك لبلدنا كجزء من قراركم لمساعدة مالي".
وأشار إلى أن مالي هي أحد المتلقين الرئيسيين للحبوب الروسية.
وأضاف غويتا: "العديد من الدول في أفريقيا، وخاصة مالي، تعاني من ضغوط غير مسبوقة على بلادنا. لكننا نتطلع إلى الشراكة مع روسيا. هذا هو خيارنا السيادي".
وتابع: "الشعب المالي يقدر بشكل كامل وصادق دعم روسيا، لأنه في هذه اللحظة الخطيرة والصعبة نرى أخيرًا من هم أصدقاؤنا الحقيقيون".
وقال: "أود أن أقدر تقديرا عاليا علاقة الثقة، والشراكة القائمة على الثقة مع بلدك، والتي سمحت لمالي بالحصول على السيادة والحفاظ على وحدة أراضينا. ويمكن لقوات الدفاع والأمن لدينا التصرف بحرية تامة للدفاع عن حدودنا".
وأضاف: "المساعدة التي تقدمها بلدك لبلدنا تدل على الصداقة بين البلدين والعلاقات الأخوية بين شعوبنا، كما أنها تدل على أفعالك الشخصية من أجل السلام والاستقرار في بلادنا".