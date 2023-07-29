https://sputnikarabic.ae/20230729/الولايات-المتحدة-تتعهد-باستعادة-النظام-الدستوري-في-النيجر-بعد-الانقلاب-العسكري-1079526018.html

الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري

الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تعرضت بلاده لانقلاب عسكري، وأكد على التزام... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T02:46+0000

2023-07-29T02:46+0000

2023-07-29T02:46+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار النيجر

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كما أُجري محادثة أخرى بين بلينكن ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حيث ناقشا تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير/ شباط 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها منافسه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230728/ماكرون-الانقلاب-في-النيجر-غير-شرعي-وخطير-على-منطقة-الساحل-1079523197.html

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