https://sputnikarabic.ae/20230729/الولايات-المتحدة-تتعهد-باستعادة-النظام-الدستوري-في-النيجر-بعد-الانقلاب-العسكري-1079526018.html
الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري
الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تعرضت بلاده لانقلاب عسكري، وأكد على التزام... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T02:46+0000
2023-07-29T02:46+0000
2023-07-29T02:46+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار النيجر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9e918daceea9bea672f0c7cb858ed2c4.jpg
كما أُجري محادثة أخرى بين بلينكن ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حيث ناقشا تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير/ شباط 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها منافسه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230728/ماكرون-الانقلاب-في-النيجر-غير-شرعي-وخطير-على-منطقة-الساحل-1079523197.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92c70d097dae2cf75fa140e4b0b8d5c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر
الولايات المتحدة تتعهد باستعادة النظام الدستوري في النيجر بعد الانقلاب العسكري
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تعرضت بلاده لانقلاب عسكري، وأكد على التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة النظام الدستوري بالكامل.
كما أُجري محادثة أخرى بين بلينكن ووزيرة الخارجية الفرنسية
كاثرين كولونا، حيث ناقشا تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير/ شباط 2010.
وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.
وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها منافسه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.