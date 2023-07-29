https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-والهجوم-المضاد-لم-يسفر-عن-أي-تغيير-في-المعركة--عاجل-1079555196.html
بوتين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة والهجوم المضاد لم يسفر عن أي تغيير في المعركة
بوتين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة والهجوم المضاد لم يسفر عن أي تغيير في المعركة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T22:09+0000
2023-07-29T22:09+0000
2023-07-29T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك.وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية".وكان بوتين قد أكد، الخميس الماضي، أن القوات الروسية أحبطت جميع محاولات الهجوم الأوكراني المضاد.وقال بوتين على هامش القمة الروسية – الأفريقية، "لم ينجح العدو في أي من مناطق الاشتباك. تم إحباط محاولات الهجوم المضاد كافة، وتراجع العدو بخسائر فادحة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-نريد-صداما-مع-الناتو-ولكن-إن-كان-هناك-من-يرغب-في-ذلك-فنحن-مستعدون--عاجل-1079554956.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
بوتين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة والهجوم المضاد لم يسفر عن أي تغيير في المعركة
22:09 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 22:25 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك.وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية
".
وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو/حزيران خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.
وكان بوتين قد أكد، الخميس الماضي، أن القوات الروسية أحبطت جميع محاولات الهجوم الأوكراني المضاد.
وقال بوتين على هامش القمة الروسية – الأفريقية، "لم ينجح العدو في أي من مناطق الاشتباك. تم إحباط محاولات الهجوم المضاد كافة، وتراجع العدو بخسائر فادحة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.