https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-والهجوم-المضاد-لم-يسفر-عن-أي-تغيير-في-المعركة--عاجل-1079555196.html

بوتين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة والهجوم المضاد لم يسفر عن أي تغيير في المعركة

بوتين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة والهجوم المضاد لم يسفر عن أي تغيير في المعركة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T22:09+0000

2023-07-29T22:09+0000

2023-07-29T22:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

فلاديمير بوتين

القوات الأوكرانية

القوات الروسية

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك.وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية".وكان بوتين قد أكد، الخميس الماضي، أن القوات الروسية أحبطت جميع محاولات الهجوم الأوكراني المضاد.وقال بوتين على هامش القمة الروسية – الأفريقية، "لم ينجح العدو في أي من مناطق الاشتباك. تم إحباط محاولات الهجوم المضاد كافة، وتراجع العدو بخسائر فادحة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-نريد-صداما-مع-الناتو-ولكن-إن-كان-هناك-من-يرغب-في-ذلك-فنحن-مستعدون--عاجل-1079554956.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, القوات الأوكرانية, القوات الروسية