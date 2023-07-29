https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-نريد-صداما-مع-الناتو-ولكن-إن-كان-هناك-من-يرغب-في-ذلك-فنحن-مستعدون--عاجل-1079554956.html

بوتين: لا نريد صداما مع الناتو ولكن إن كان هناك من يرغب في ذلك فنحن مستعدون.. فيديو

بوتين: لا نريد صداما مع الناتو ولكن إن كان هناك من يرغب في ذلك فنحن مستعدون.. فيديو

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تريد الدخول في صدام مباشر مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، محذرًا في الوقت ذاته من أنه إن كان هناك من يريد مثل هذا... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T21:27+0000

2023-07-29T21:27+0000

2023-07-29T21:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

الناتو

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

روسيا

أخبار أوكرانيا

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ، "نحن مستعدون دائمًا لأي سيناريو، ولكن لا أحد يريد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأميركي شكلنا في وقت معين آلية خاصة لمنع الصدامات، ورؤساء إدارات معينة من الجانبين يتواصلون مباشرة ولديهم الفرصة للتشاور بشأن أي موقف متأزم".وكان بوتين قد أكد، أمس السبت، أن روسيا لا تقبل جر الدول الغربية لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو، لأن هذا يشكل تهديدا أمنيا.وقال بوتين، خلال اجتماع مع القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا، في سان بطرسبرغ: "لا يعلم الجميع هذا، لكننا نعلم جيدا، أن كييف نالت استقلالها أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس إعلان الاستقلال، وفي هذا الإعلان كتب أن أوكرانيا دولة محايدة. وبالنسبة لنا، فإن سبب بدء الغرب في جر أوكرانيا إلى الناتو ليس واضحا تماما لنا، وفي رأي موسكو، هذا هو بالضبط ما يشكل تهديدا أساسيا لمصالح روسيا".وتابع: "لكن بعد انسحاب قواتنا من قرب كييف - وطُلب منا القيام بذلك من أجل تهيئة الظروف لإبرام اتفاق نهائي - تخلت سلطات كييف عن جميع الاتفاقات السابقة".وأضاف، "لذلك أعتقد أن الكرة في ملعبهم تماما. لن أتحدث عن تفاصيل ما اتفقنا عليه الآن، أعتقد أن حديثي عن ذلك الآن لن يكون أمرا صائبا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-القمة-الروسية-الأفريقية-1079552165.html

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فلاديمير بوتين, الناتو, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار أوكرانيا