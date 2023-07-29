https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-قرار-افتتاح-سفارة-روسية-في-بوركينا-فاسو-يعزز-التعاون-بين-بلدينا-1079538102.html

بوتين: قرار افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو يعزز التعاون بين بلدينا

بوتين: قرار افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو يعزز التعاون بين بلدينا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قرار افتتاح سفارة روسية في بوركينا فاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين البلدين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T12:21+0000

2023-07-29T12:21+0000

2023-07-29T12:21+0000

روسيا

بوركينا فاسو

العالم

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وذكر بوتين خلال لقاء مع رئيس الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، على هامش القمة الروسية الأفريقية التي اختتمت أمس: "تم اتخاذ قرار باستئناف أنشطة السفارة الروسية التي أغلقت في عام 1992".وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبوركينا فاسو لا يزال متواضعا.وقال: "حجم تداولنا التجاري لا يزال متواضعا، حتى من حيث البعد الروسي الأفريقي، لكنني أعتقد أننا سنتحدث عنه اليوم. هناك شيء يجب العمل عليه".وفي السياق نفسه، قال، إبراهيم تراوري، إن بوركينا فاسو مهتمة ببناء روسيا محطة للطاقة النووية في البلاد.يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.

https://sputnikarabic.ae/20230729/الكرملين-يجري-إعداد-بيان-حول-اجتماع-بوتين-وقادة-أفارقة-بشأن-أوكرانيا-1079536170.html

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