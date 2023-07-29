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https://sputnikarabic.ae/20230729/الكرملين-يجري-إعداد-بيان-حول-اجتماع-بوتين-وقادة-أفارقة-بشأن-أوكرانيا-1079536170.html
الكرملين: يجري إعداد بيان حول اجتماع بوتين وقادة أفارقة بشأن أوكرانيا
الكرملين: يجري إعداد بيان حول اجتماع بوتين وقادة أفارقة بشأن أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة أمس الجمعة، يجري إعداد بيان مشترك... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:04+0000
2023-07-29T11:04+0000
روسيا
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فلاديمير بوتين
الكرملين
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وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، "بالأمس، كما تعلمون كان هناك اجتماع بشأن أوكرانيا انتهى حوالي الساعة الثانية صباحا".وأكد أن القمة الروسية الأفريقية ستعقد بشكل منتظم مرة كل 3 سنوات.يُذكر أن وفداً يمثل 7 دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، زار كييف في 16 حزيران/يونيو الماضي، وعقد محادثات مع زيلينسكي بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.واستقبل الرئيس بوتين في اليوم التالي، 17 حزيران/يونيو، الوفد في سان بطرسبورغ.وعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نيابة عن الوفد، خطة تضم 10 بنود يمكنها وضع أساس لعملية السلام في أوكرانيا.واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبرغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-الدول-الأفريقية-مستعدة-للمساعدة-فى-حل-الأزمة-الأوكرانية-1079499207.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين, الكرملين

الكرملين: يجري إعداد بيان حول اجتماع بوتين وقادة أفارقة بشأن أوكرانيا

11:04 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Vladimir Baranov / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Vladimir Baranov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة أمس الجمعة، يجري إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، "بالأمس، كما تعلمون كان هناك اجتماع بشأن أوكرانيا انتهى حوالي الساعة الثانية صباحا".

وأضاف: "استناد إلى نتائج هذا الاجتماع، يجرى إعداد بيان مشترك موجز سيصدر فور الاتفاق والموافقة عليه".

وأكد أن القمة الروسية الأفريقية ستعقد بشكل منتظم مرة كل 3 سنوات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
بوتين: الدول الأفريقية مستعدة للمساعدة فى حل الأزمة الأوكرانية
أمس, 09:07 GMT
يُذكر أن وفداً يمثل 7 دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، زار كييف في 16 حزيران/يونيو الماضي، وعقد محادثات مع زيلينسكي بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.
واستقبل الرئيس بوتين في اليوم التالي، 17 حزيران/يونيو، الوفد في سان بطرسبورغ.
وعرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نيابة عن الوفد، خطة تضم 10 بنود يمكنها وضع أساس لعملية السلام في أوكرانيا.
واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبرغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.
وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
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