https://sputnikarabic.ae/20230729/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-إلى-الإفراج-الفوري-وغير-المشروط-عن-رئيس-النيجر-محمد-بازوم-1079526287.html
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة تغير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد محمد بازوم. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T04:18+0000
2023-07-29T04:18+0000
2023-07-29T05:09+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ودعا المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، وشدد على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.وفي وقت سابق، أعلن عسكريون من النيجر عبر التلفزيون الرسمي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وتطويق القصر الرئاسي وإغلاق حدود البلاد الواقعة غربي أفريقيا، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.ويأتي ذلك في ظل إعلان الجيش حظر التجول في النيجر.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الولايات-المتحدة-تتعهد-باستعادة-النظام-الدستوري-في-النيجر-بعد-الانقلاب-العسكري-1079526018.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النيجر, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار النيجر, العالم, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم
04:18 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة تغير السلطة الشرعية في النيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس البلاد محمد بازوم.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ودعا المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، وشدد على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته
.
وفي وقت سابق، أعلن عسكريون من النيجر عبر التلفزيون الرسمي، عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وتطويق القصر الرئاسي وإغلاق حدود البلاد الواقعة غربي أفريقيا، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
ويأتي ذلك في ظل إعلان الجيش حظر التجول في النيجر.