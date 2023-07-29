عربي
https://sputnikarabic.ae/20230729/مساعد-الرئيس-الإيراني-استمرار-مفاوضات-الإفراج-عن-الأصول-الإيرانية-لدى-كوريا-الجنوبية-1079551672.html
مساعد الرئيس الإيراني: استمرار مفاوضات الإفراج عن الأصول الإيرانية لدى كوريا الجنوبية
مساعد الرئيس الإيراني: استمرار مفاوضات الإفراج عن الأصول الإيرانية لدى كوريا الجنوبية
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم السبت، إن طريق المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لا يزال... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T19:06+0000
2023-07-29T19:06+0000
الأخبار
العالم
إيران
أخبار إيران
كوريا الجنوبية
صندوق النقد الدولي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241925_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_c69c394269cac991674884ee8c48f71a.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن محمد دهقان أن الجهات الإيرانية المعنية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لازم تجاه كوريا الجنوبية لإعادة أصول الشعب الإيراني.وأكد نائب الرئيس الإيراني أنه تم إرسال لائحة إحالة النزاع بين إیران وكوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإيراني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحسب المادة 139 من الدستور.وقال محمد دهقان:وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم، الیوم السبت، لائحة إحالة النزاع بين البنك المركزي الإیرانی وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإيراني بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.ويشار إلى أن المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أصغر سليمي، قد أوضح أن برلمان بلاده سيدعم الحكومة حيال جهودها لاستعادة أصول الشعب الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية بأقرب وقت ممكن.وكانت تقارير إيرانية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.يشار إلى أن إيران أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20230705/العراق-يعد-بتسريع-الإفراج-عن-الأصول-الإيرانية-المجمدة-1078768512.html
إيران
أخبار إيران
كوريا الجنوبية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241925_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_bf3bdb9519e1ec9f3642a18290b4cc06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, كوريا الجنوبية, صندوق النقد الدولي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, كوريا الجنوبية, صندوق النقد الدولي, العراق, أخبار العراق اليوم

مساعد الرئيس الإيراني: استمرار مفاوضات الإفراج عن الأصول الإيرانية لدى كوريا الجنوبية

19:06 GMT 29.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEعملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegramNabd
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم السبت، إن طريق المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لا يزال مفتوحا.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن محمد دهقان أن الجهات الإيرانية المعنية لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لازم تجاه كوريا الجنوبية لإعادة أصول الشعب الإيراني.
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
العراق يعد بتسريع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
5 يوليو, 16:50 GMT
وأكد نائب الرئيس الإيراني أنه تم إرسال لائحة إحالة النزاع بين إیران وكوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإيراني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحسب المادة 139 من الدستور.
وقال محمد دهقان:
رغم أن مسار المفاوضات السياسية مفتوح للإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية مع كوريا الجنوبية، فإنه بحسب اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار الثنائي بين البلدين، لن نتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني لإعادة أصول الشعب.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قدم، الیوم السبت، لائحة إحالة النزاع بين البنك المركزي الإیرانی وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى مجلس الشوری الإيراني بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
ويشار إلى أن المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أصغر سليمي، قد أوضح أن برلمان بلاده سيدعم الحكومة حيال جهودها لاستعادة أصول الشعب الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية بأقرب وقت ممكن.
وكانت تقارير إيرانية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
يشار إلى أن إيران أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала