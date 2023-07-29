https://sputnikarabic.ae/20230729/نائب-رئيس-برلمان-الجزائر-فرنسا-تدعم-حركة-ماك-وتستهدف-منطقة-القبائل-بسياسة-استعمارية-1079551062.html

نائب رئيس برلمان الجزائر: فرنسا تدعم حركة "ماك" وتستهدف منطقة القبائل بسياسة استعمارية

نائب رئيس برلمان الجزائر: فرنسا تدعم حركة "ماك" وتستهدف منطقة القبائل بسياسة استعمارية

قال نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي إن "فرنسا تدعم حركة "ماك" الانفصالية، التي تستضيفها باريس على أراضيها". 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T18:52+0000

2023-07-29T18:52+0000

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وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إصرار فرنسا على دعم حركة "ماك" يعود إلى سياستها الاستعمارية القديمة، وهي ستظل العدو العدو الأزلي للجزائريين، حيث تواصل استغلال الحركات الانفصالية وتدعمها.وتابع خرفي: "القبائل هي الفئة التي استغلتها فرنسا خلال فترة الاستعمار وكانت مدللة طوال فترة الاستعمار، وتسعى في الوقت الراهن لاستغلال ما زرعته سابقا".وتابع: "لا يمكن السماح لفرنسا بتنفيذ ما تسعى له، خاصة أن القبائل الأحرار يدركون تماما الدور الذي تلعبه فرنسا من خلال أذيالها وأتباعها عبر اللوبي الفرنسي- الجزائري، من أجل تمصير المنقطة، لكن الجزائر تمكنت من فضح مساعيهم".ويرى نائب رئيس البرلمان الجزائري أن الجزائريين استوعبوا الدرس جيدا، بما لا يسمح لفرنسا من زعزعة الاستقرار في الجزائر، إذ يتمتع أبنائها بوطنية حتى النخاع.واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية إحدى الوسائل الإعلامية الفرنسية بسعيها لاستهداف الجزائرين وتسليط الضوء على الحرائق التي طالت منطقة القبائل بشكل يخالف المعايير الإعلامية، حسب وصف الوكالة.وفي وقت سابق قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن استقلال الجزائر، الذي تم تحقيقه في الـ 5 من يوليو/تموز 1962، يمثل أحد أعظم إنجازات القرن الـ 20.وقال شنقريحة: "عيد الاستقلال الـ 61 يذكرنا بالمحطة المجيدة وبما حملته من قيم سامية تمثل نموذجا لحب الوطن والوفاء والإخلاص من أجله"، مشيرا إلى أن "الجزائر تواصل تطوير جيشها وتزويده بأحدث التقنيات والعتاد العسكري الذي يمكنه من حماية أمن البلاد وصون مصالحها والدفاع عن حدودها برا وبحرا وجوا".

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