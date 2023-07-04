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https://sputnikarabic.ae/20230704/رئيس-الأركان-الجزائري-استقلال-الجزائر-من-أعظم-إنجازات-القرن-الـ-20-1078739653.html
رئيس الأركان الجزائري: استقلال الجزائر من أعظم إنجازات القرن الـ 20
رئيس الأركان الجزائري: استقلال الجزائر من أعظم إنجازات القرن الـ 20
قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن استقلال الجزائر، الذي تم تحقيقه في عام 1962، يمثل أحد أعظم إنجازات القرن الـ 20. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T20:56+0000
2023-07-04T20:56+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالات البلاد بعيد استقلالها عن فرنسا، الذي يوافق الـ 5 من يوليو/ تموز من كل عام، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الثلاثاء.وقال شنقريحة: "عيد الاستقلال الـ 61 يذكرنا بالمحطة المجيدة وبما حملته من قيم سامية تمثل نموذجا لحب الوطن والوفاء والإخلاص من أجله".وتابع: "الجزائر تواصل تطوير جيشها وتزويده بأحدث التقنيات والعتاد العسكري الذي يمكنه من حماية أمن البلاد وصون مصالحها والدفاع عن حدودها برا وبحرا وجوا".ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويقدر حجم الإنفاق العسكري للجيش الجزائري بنحو 10 مليارات دولار، ويمتلك نحو 465 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وقوات شبه عسكرية.
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رصد عسكري, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
رصد عسكري, الجزائر, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

رئيس الأركان الجزائري: استقلال الجزائر من أعظم إنجازات القرن الـ 20

20:56 GMT 04.07.2023
© AP Photo / Anis Belghoul / الجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Anis Belghoul /
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قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، إن استقلال الجزائر، الذي تم تحقيقه في عام 1962، يمثل أحد أعظم إنجازات القرن الـ 20.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالات البلاد بعيد استقلالها عن فرنسا، الذي يوافق الـ 5 من يوليو/ تموز من كل عام، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الثلاثاء.
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وقال شنقريحة: "عيد الاستقلال الـ 61 يذكرنا بالمحطة المجيدة وبما حملته من قيم سامية تمثل نموذجا لحب الوطن والوفاء والإخلاص من أجله".
وتابع: "الجزائر تواصل تطوير جيشها وتزويده بأحدث التقنيات والعتاد العسكري الذي يمكنه من حماية أمن البلاد وصون مصالحها والدفاع عن حدودها برا وبحرا وجوا".
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ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ويقدر حجم الإنفاق العسكري للجيش الجزائري بنحو 10 مليارات دولار، ويمتلك نحو 465 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وقوات شبه عسكرية.
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