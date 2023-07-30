https://sputnikarabic.ae/20230730/الجيش-السوداني-مقتل-5-مدنيين-بينهم-4-أطفال-من-أسرة-واحدة-بقصف-للدعم-السريع-في-الخرطوم-1079559190.html

الجيش السوداني: مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بقصف للدعم السريع في الخرطوم‎

الجيش السوداني: مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بقصف للدعم السريع في الخرطوم‎

أعلن الجيش السوداني وفاة أسرة مكونة من 4 أطفال وتعرّض والدتهم لإصابة ‏بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات في الخرطوم.‏ 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T07:42+0000

2023-07-30T07:42+0000

2023-07-30T07:42+0000

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

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وأضافت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، مساء أمس السبت، أن امرأة أخرى من نفس الحي توفيت متأثرة بجراحها.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230729/الدعم-السريع-ظهور-حميدتي-رسالة-قوية-للشعب-السوداني-مفادها-أن-الهزيمة-لن-تحدث-1079535631.html

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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار