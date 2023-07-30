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https://sputnikarabic.ae/20230730/الجيش-السوداني-مقتل-5-مدنيين-بينهم-4-أطفال-من-أسرة-واحدة-بقصف-للدعم-السريع-في-الخرطوم-1079559190.html
الجيش السوداني: مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بقصف للدعم السريع في الخرطوم‎
الجيش السوداني: مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بقصف للدعم السريع في الخرطوم‎
أعلن الجيش السوداني وفاة أسرة مكونة من 4 أطفال وتعرّض والدتهم لإصابة ‏بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات في الخرطوم.‏ 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:42+0000
2023-07-30T07:42+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
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وأضافت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، مساء أمس السبت، أن امرأة أخرى من نفس الحي توفيت متأثرة بجراحها.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الدعم-السريع-ظهور-حميدتي-رسالة-قوية-للشعب-السوداني-مفادها-أن-الهزيمة-لن-تحدث-1079535631.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني: مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بقصف للدعم السريع في الخرطوم‎

07:42 GMT 30.07.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
قوات الدعم السريع في السودان
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش السوداني وفاة أسرة مكونة من 4 أطفال وتعرّض والدتهم لإصابة ‏بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات في الخرطوم.‏
وأضافت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، مساء أمس السبت، أن امرأة أخرى من نفس الحي توفيت متأثرة بجراحها.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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أمس, 10:47 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
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