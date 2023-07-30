https://sputnikarabic.ae/20230730/عباس-يدعو-إلى-تشكيل-لجنة-من-الفصائل-الفلسطينية-لاستكمال-الحوار-بهدف-تحقيق-الوحدة-الوطنية-1079570156.html

عباس يدعو إلى تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار بهدف تحقيق الوحدة الوطنية

عباس يدعو إلى تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار بهدف تحقيق الوحدة الوطنية

اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد "اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مدينة العلمين المصرية، خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار الذي... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T14:50+0000

2023-07-30T14:50+0000

2023-07-30T14:50+0000

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ودعا عباس، في ختام الاجتماع، إلى "تشكيل لجنة من الفصائل، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة، التي جرى مناقشتها، بهدف إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية"، مطالبا من هذه اللجنة الشروع في العمل فوراً لإنجاز مهمتها، والعودة بعد ذلك بما يصل إليها من اتفاقات أو توصيات.وأعرب الرئيس الفلسطيني عن آمله "أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة جمهورية مصر العربية، لنعلن للشعب الفلسطيني إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".واجتمع اليوم في مدينة العلمين الجديدة شمالي جمهورية مصر العربية، الأمناء العامين للفصائل والحركات الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأعلنت 3 فصائل فلسطينية، عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل وذلك خلال تصريحات صحافية لمسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، واثنتين من تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية هما، الصاعقة، والجبهة الشعبية/القيادة العامة.من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يجب أن يكون فرصة للتوصل إلى موقف وطني موحد.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان اليوم الأحد، إن "حماس تقتنص أي فرصة للحوار مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل صياغة موقف وطني موحد، وكانت دائمًا تتحرك للوصول إلى وحدة وطنية لصالح القضية الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20230729/قيادية-في-الجبهة-الشعبية-لـ-سبوتنيك-اجتماع-الفصائل-فرصة-لإنهاء-الانقسام-الفلسطيني-1079552520.html

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