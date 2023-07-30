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https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-نظيره-الإيراني-في-طهران-1079567754.html
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الإيراني في طهران
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الإيراني في طهران
قام وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد والوفد المرافق اليوم الأحد له بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T13:15+0000
2023-07-30T13:15+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
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وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".ورافق الوزير المقداد السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير.وأفادت وكالة "إرنا" أنه غادر وفد سياسي واقتصادي سوري رفيع المستوى بلاده، اليوم الأحد، متوجها إلى إيران لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة بين البلدين.وأكدت الوكالة أن تلك الاتفاقات والوثائق قد تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230730/عرض-للبحرية-الروسية-في-سوريا-فيديو-1079566520.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران
أخبار سوريا اليوم, إيران

وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الإيراني في طهران

13:15 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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قام وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد والوفد المرافق اليوم الأحد له بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".
واستقبل داود كلانتري معاون مدير غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية وشاه حسيني رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين الإيرانيين وسفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية الوزير المقداد في مطار طهران.
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ورافق الوزير المقداد السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، ورنا حسن آغا من مكتب الوزير.
وأفادت وكالة "إرنا" أنه غادر وفد سياسي واقتصادي سوري رفيع المستوى بلاده، اليوم الأحد، متوجها إلى إيران لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة بين البلدين.
وأكدت الوكالة أن تلك الاتفاقات والوثائق قد تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.
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