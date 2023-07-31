https://sputnikarabic.ae/20230731/أنصار-الله-تحذر-التحالف-العربي-من-تواجد-غير-مشروع-ستكون-كلفته-باهظة-الثمن-1079642246.html

"أنصار الله" تحذر التحالف العربي من تواجد "غير مشروع" ستكون "كلفته باهظة الثمن"

"أنصار الله" تحذر التحالف العربي من تواجد "غير مشروع" ستكون "كلفته باهظة الثمن"

حذرت جماعة أنصار الله في اليمن، مساء اليوم الإثنين، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من "التواجد غير المشروع في المياه الإقليمية اليمنية كلفته... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T19:57+0000

2023-07-31T19:57+0000

2023-07-31T19:57+0000

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وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والنطاق الحيوي والاستراتيجي للبحر العربي والمحيط الهندي، هي النطاق الجيوبولتيكي للقوات المسلحة اليمنية وللسياسة الدفاعية لليمن"، مضيفا أن "اليوم اليمن، هو صاحب القرار الوطني السيادي في ظل القيادة الحكيمة وهو من يتحدث، وعلى الجميع أن يحسنوا الاستماع إليه"،حسب موقع المسيرة الاخباري.وتابع: "لقد آن الأوان ليعلم الجميع الحقائق كما هي لا كما يريد العدوان تصويرها لتضليل العالم؛ فنحن في القوات المسلحة، ومنها القوات البحرية على وجه التحديد، نؤكد بأننا نمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية واستقرار المسارات الملاحية الدولية على كل امتداد مياهنا الإقليمية السيادية".وأوضح أن "أوراق العدوان تكشفت واتضحت السيناريوهات، وما يقوم به العدو من احتلال، وفرض سيطرة بحرية عدوانية على الموانئ والجزر والمياه الإقليمية هو الإرهاب بعينه"، مردفاأن "دول العدوان هي من تصنع الإرهاب، وتحتضن وتمول عناصرها الإرهابية ومجاميع القرصنة البحرية".وكانت أنصار الله لوحت أمس الأحد، "باستهداف الجزر اليمنية التي يسيطر عليها التحالف العربي بقيادة السعودية"، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير الترسانة العسكرية لقواتها.وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشكل من جماعة أنصار الله اليمنية، مهدي المشاط، في كلمة خلال زيارته محافظة المحويت غربي اليمن، إن "الجماعة لديها قوة عسكرية صلبة عصية على الانكسار، وستعمل في الأيام القادمة على تطوير ترسانتها العسكرية، وستجري في المستقبل تجارب إلى بعض الجزر اليمنية"، حسب قناة المسيرة اليمنية.واتهم، "التحالف العربي بشن حرب إعلامية وممارسة تظليل ضد جماعة أنصار الله"، متوعداً التحالف العربي، بالقول: "عدونا متغطرس متكبر لا يعرف إلا لغة القوة وسنعمل كل ما نستطيع لردع العدوان".وكان المشاط أعلن الأسبوع الماضي، توقف المفاوضات مع السعودية التي تقود التحالف العربي، متهما الولايات المتحدة بعرقلتها.وقال المشاط، خلال تدشين العام الدراسي الجديد حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "توقفت المفاوضات عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية، وكان الجانب السعودي مستعدا أن يسددها من عنده لا من ثروتنا النفطية والغازية".وفي الثامن من أبريل/نيسان الماضي، أجرى وفد رسمي سعودي عقب وصوله إلى صنعاء، محادثات مع قيادات "أنصار الله"، بحضور وفد عُماني، الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.وأعلنت السعودية، منتصف أبريل الماضي، أن "فريقا من الخارجية عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة بشأن الوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مضيفةً أن "تلك اللقاءات ستستكمل في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".ووصفت جماعة "أنصار الله"، النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بـ "الجدية والإيجابية"، مؤكدة "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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