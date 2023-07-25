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رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لفرض عقوبات على "أنصار الله"

رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لفرض عقوبات على "أنصار الله"

اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" اليمنية بعدم التعاطي الجاد مع جهود تحقيق السلام في اليمن، داعيا الاتحاد... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T15:42+0000

2023-07-25T15:42+0000

2023-07-25T15:42+0000

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وأكد العليمي خلال لقاءه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، في الرياض، "على أهمية مضاعفة الضغوط الأوروبية والدولية القصوى، بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني"، وفقا لوكالة أنباء "سبأ" اليمنية.ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للحوثيين ضد المعارضين لفكرهم"، على حد قوله.وأعرب رئيس مجلس القيادة اليمني عن "تقديره للدعم الأوروبي الإنساني والإنمائي"، متطلعا إلى "زيادة هذا الدعم وتوسيعه في مختلف المجالات".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر عام 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله