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الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.. السويد تؤكد تدهور الوضع الأمني بعد حرق القرآن الكريم
الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.. السويد تؤكد تدهور الوضع الأمني بعد حرق القرآن الكريم
أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، أن السويد تواجه أصعب وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية بعد فعاليات حرق القرآن الكريم. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T02:22+0000
2023-07-31T02:22+0000
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القرآن الكريم
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زيوريخ – سبوتنيك. وقال كريستيرسون بعد لقائه مع نظيرته الدانماركية ميتي فريديريكسن، "خلال اليوم كنت على تواصل عميق مع رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريديريكسن، وناقشت الحكومة السويدية مع الحكومة الدانماركية الوضع على خلفية حرق الكتب المقدسة. في الوقت الحالي نواجه أصعب وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية".وأشار المسؤول إلى أن بعض الدول يمكن أن تستغل تدهور الوضع الأمني في السويد. مضيفاً أن سلطات البلدين تعتبر مثل هذا الوضع خطيراً وستتخذ الإجراءات اللازمة.ويشار إلى أنه، في 28 يونيو/حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
https://sputnikarabic.ae/20230729/تركيا-تدين-بأشد-العبارات-الاعتداءات-المتكررة-التي-تستهدف-القرآن-1079542444.html
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العالم, السويد, القرآن الكريم
العالم, السويد, القرآن الكريم

الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.. السويد تؤكد تدهور الوضع الأمني بعد حرق القرآن الكريم

02:22 GMT 31.07.2023
© Abdul Kader Albay حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على " حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين"
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Abdul Kader Albay
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أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، أن السويد تواجه أصعب وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية بعد فعاليات حرق القرآن الكريم.
زيوريخ – سبوتنيك. وقال كريستيرسون بعد لقائه مع نظيرته الدانماركية ميتي فريديريكسن، "خلال اليوم كنت على تواصل عميق مع رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريديريكسن، وناقشت الحكومة السويدية مع الحكومة الدانماركية الوضع على خلفية حرق الكتب المقدسة. في الوقت الحالي نواجه أصعب وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية".
وأشار المسؤول إلى أن بعض الدول يمكن أن تستغل تدهور الوضع الأمني في السويد. مضيفاً أن سلطات البلدين تعتبر مثل هذا الوضع خطيراً وستتخذ الإجراءات اللازمة.
حرق علم السويد وإسرائيل وسط بيروت احتجاجا على حرق نسخة من القرآن ونصرة لجنين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
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ويشار إلى أنه، في 28 يونيو/حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".
وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
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