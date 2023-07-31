https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو--1079645261.html
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
دمرت القوات العسكرية الروسية دبابة أوكرانية من طراز T-72M1 باستخدام قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" على اتجاه زبوروجيه. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T22:54+0000
2023-07-31T22:54+0000
2023-07-31T22:54+0000
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يُظهر إصابة الدبابة، ونتيجة للانفجار القريب، حدث انفجار في مخزون الذخيرة مما أدى إلى تدمير الدبابة وطاقمها.قذائف الهاون الموجَّهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم تحتوي على رأس ليزري شبه نشط للتوجيه الذاتي يستدل عليه من خلال الليزر المنعكس عن الهدف.ويتم تصحيح مسار القذيفة أثناء اقترابها من الهدف باستخدام الأجنحة الديناميكية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز انحراف التصويب عن الخط الهدف اثنين متر.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
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حصري
دمرت القوات العسكرية الروسية دبابة أوكرانية من طراز T-72M1 باستخدام قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" على اتجاه زبوروجيه.
وحصلت وكالة "سبوتنيك
" على مقطع فيديو يُظهر إصابة الدبابة، ونتيجة للانفجار القريب، حدث انفجار في مخزون الذخيرة مما أدى إلى تدمير الدبابة وطاقمها.
قذائف الهاون الموجَّهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم تحتوي على رأس ليزري شبه نشط للتوجيه الذاتي يستدل عليه من خلال الليزر المنعكس عن الهدف.
ويتم تصحيح مسار القذيفة أثناء اقترابها من الهدف باستخدام الأجنحة الديناميكية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز انحراف التصويب عن الخط الهدف اثنين متر.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.