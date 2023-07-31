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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230731/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو--1079645261.html
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو
دمرت القوات العسكرية الروسية دبابة أوكرانية من طراز T-72M1 باستخدام قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" على اتجاه زبوروجيه. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T22:54+0000
2023-07-31T22:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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أخبار روسيا اليوم
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يُظهر إصابة الدبابة، ونتيجة للانفجار القريب، حدث انفجار في مخزون الذخيرة مما أدى إلى تدمير الدبابة وطاقمها.قذائف الهاون الموجَّهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم تحتوي على رأس ليزري شبه نشط للتوجيه الذاتي يستدل عليه من خلال الليزر المنعكس عن الهدف.ويتم تصحيح مسار القذيفة أثناء اقترابها من الهدف باستخدام الأجنحة الديناميكية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز انحراف التصويب عن الخط الهدف اثنين متر.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو

22:54 GMT 31.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
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حصري
دمرت القوات العسكرية الروسية دبابة أوكرانية من طراز T-72M1 باستخدام قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" على اتجاه زبوروجيه.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يُظهر إصابة الدبابة، ونتيجة للانفجار القريب، حدث انفجار في مخزون الذخيرة مما أدى إلى تدمير الدبابة وطاقمها.
قذائف الهاون الموجَّهة "كراسنوبول" بقطر 152 ملم تحتوي على رأس ليزري شبه نشط للتوجيه الذاتي يستدل عليه من خلال الليزر المنعكس عن الهدف.
ويتم تصحيح مسار القذيفة أثناء اقترابها من الهدف باستخدام الأجنحة الديناميكية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز انحراف التصويب عن الخط الهدف اثنين متر.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:27 GMT
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