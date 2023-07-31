https://sputnikarabic.ae/20230731/المقداد-أمريكا-تواصل-نهب-النفط-وتحرم-الشعب-السوري-من-ثرواته-1079616561.html
المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته
المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته
صرّح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:43+0000
2023-07-31T12:43+0000
2023-07-31T12:43+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867953_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_10dcfc1e3cb87ede65da1c40d8cd8567.jpg
وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه"، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.وأضاف: وتابع: "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".وأضاف المقداد: "إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأكد وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، في المؤتمر الصحفي، أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا أخيرا.ويتواجد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين.وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الرئيس-الإيراني-يتهم-أمريكا-باحتلال-مناطق-في-سوريا-لنهب-ثرواتها-1076723778.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076867953_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_7f60aa3d149a04971b4094b3a4963a01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها.
وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه"، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.
"أمريكا تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك".
وتابع: "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".
وأضاف المقداد: "إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها"، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
وأكد وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، في المؤتمر الصحفي، أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا أخيرا.
ويتواجد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.