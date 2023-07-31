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المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري ‏من ثرواته
المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري ‏من ثرواته
صرّح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T12:43+0000
2023-07-31T12:43+0000
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وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه"، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.وأضاف: وتابع: "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".وأضاف المقداد: "إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأكد وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، في المؤتمر الصحفي، أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا أخيرا.ويتواجد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين.وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الرئيس-الإيراني-يتهم-أمريكا-باحتلال-مناطق-في-سوريا-لنهب-ثرواتها-1076723778.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري ‏من ثرواته

12:43 GMT 31.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية السوري، فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرّح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها.
وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه"، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.
وأضاف:
"أمريكا تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك".
وتابع: "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".
وأضاف المقداد: "إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، في المؤتمر الصحفي، أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا أخيرا.
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ويتواجد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث آخر المستجدات والتطورات في الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور حول القضايا الراهنة.
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