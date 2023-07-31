https://sputnikarabic.ae/20230731/برلماني-فرنسي-تحرك-زيلينسكي-الأخير-يشعل-فيتل-حرب-عالمية-ثالثة-1079598909.html

برلماني فرنسي: تحرك زيلينسكي الأخير يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

برلماني فرنسي: تحرك زيلينسكي الأخير يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو على تويتر، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد إشعال حرب عالمية ثالثة بهجمات على... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T09:11+0000

2023-07-31T09:11+0000

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العالم

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وكتب: "ألم يعد زيلينسكي الدول الغربية، التي كانت تزوده بالعديد من الأسلحة منذ شهور، ألّا يستخدمها أبدًا لضرب الأراضي الروسية؟ وإلا، فهذه حرب عالمية ثالثة! من الواضح أنه يريد ذلك".وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في وقت سابق يوم الأحد، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلاً موسكو، وتضررت واجهات برجين مكتبيين في المدينة بشكل طفيف، ولم تقع إصابات أو ضحايا.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في العاصمة بثلاث طائرات مسيرة، وتم إسقاط طائرة مسيرة باستخدام أنظمة دفاع جوي، وتحييد طائرتين بأنظمة الحرب الإلكترونية.

https://sputnikarabic.ae/20230731/الأمم-المتحدة-حول-الهجمات-بطائرات-مسيرة-على-موسكو-نرفض-أي-هجوم-على-أهداف-مدنية-1079577584.html

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