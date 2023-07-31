https://sputnikarabic.ae/20230731/خبير-الفشل-الحقيقي-للقوات-الأوكرانية-جعلها-تتصرف-برعونة-وغوغائية-من-خلال-تكثيف-الطائرات-المسيرة--1079618540.html
خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة
خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة
ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T13:16+0000
2023-07-31T13:16+0000
2023-07-31T13:16+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة
خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة
هجمات أوكرانية بالمسيرات والقوات الروسية تتصدى على كل المحاور . عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي:الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يؤكد لا نسعى لمواجهة عسكرية مع أمريكا في سوريا. عن هذا الموضوع أضاف شريقي قائلا:واشنطن تتهم بكين بزرع قنابل برمجية لشل حركة الأمريكين.عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:الأتحاد الأوروبي عراب لصفقة عسكرية جمعت فرنسا والعراق. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية:نتانياهو يسعى لحرب جديدة ونصر الله يؤكد: "جاهزون لأي حماقة اسرائيلية". عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة
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ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
هجمات أوكرانية بالمسيرات والقوات الروسية تتصدى على كل المحاور . عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي:
"إن الفشل الحقيقي لأوكرانيا بالهجوم المضاد هو ما جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة على موسكو والقرم، هذا الاسلوب تأثيره على الأرض هو تأثير معنوي وليس له أي تأثير مادي، وثانيا يعبر عن الطبيعة الإجرامية للطرف الآخر لأنه يستهدف الأبنية والمدنين، فالمعركة العسكرية تكون بالميدان، واشنطن وحلفاؤها يريدون دائمًا الحرب بالوكالة فهم يحاربون الاتحاد الروسي ولكن عن طريق أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يؤكد لا نسعى لمواجهة عسكرية مع أمريكا في سوريا. عن هذا الموضوع أضاف شريقي قائلا:
"الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشتيت قدرات الجيش الروسي بأي شكل من الأشكال ولكن في سوريا الوضع خاص وأعتقد أن الشعب السوري والقيادة السورية يعملان على درء الخطر الأمريكي في المنطقة ونحن في سوريا لا نريد أن يكون هناك صدام أمريكي روسي على الأراضي السورية، لكن عندما يقوم العدو الأمريكي بالعمل على تشتيت سوريا وتفعيل دوره بشكل خطير ضد سوريا فسيكون هناك مواجهة ما بين الشعب السوري والأمريكين ومن يتعامل معهم مثل قسد وغيرها".
واشنطن تتهم بكين بزرع قنابل برمجية لشل حركة الأمريكين.عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:
"إن هذه الاتهامات تأتي من ضمن عاصفة الردود الأمريكية على الصين، وعلى ما يبدو أن المواجهة تقترب أما بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يدل على أن تفوق الصين أصبح أكثر وضوحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البرمجيات والتقنيات، والصين حتى هذه اللحظة تتبع سياسة الهدوء والاحتواء خاصة أمام ما يحدث اليوم من المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان".
الأتحاد الأوروبي عراب لصفقة عسكرية جمعت فرنسا والعراق. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية:
"اتجاه العراق إلى تنويع مصادر التسلح هي استراتيجية للدولة العراقية وهي ليست استراتيجية جديدة بل أنها تحذو حذو دول العالم وجيوشها وهي طريقة ضرورية خاصة للدول التي لاتنتج السلاح وليس لديها صناعة عسكرية واسعة لذلك تتجه إلى تنويع مصادر التسليح، وفرنسا واحدة من أقوى دول الأتحاد الأوروبي ومتطورة في صناعة الأسلحة والأجهزة العسكرية".
نتانياهو يسعى لحرب جديدة ونصر الله يؤكد: "جاهزون لأي حماقة اسرائيلية". عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج:
"تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجاه حزب الله، هي ليست بجديدة ومنذ أعوام وهم ينشرون عن تعاظم حزب الله وأسلحته وتدريباته وكذلك وحداته وهناك متابعة وبشكل كبير، وإن أمكانيات حزب الله اليوم تفوق بكثير تل أبيب وتشكل تهديدًا وبشكل مباشر وقوي لها، لكن نتانياهو لن يقوم بأي هجوم مفتعل لأنه قد يبدأ هذه الحرب، لكن لا يعرف كيف ستنتهي".
التفاصيل في الملف الصوتي...