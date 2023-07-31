https://sputnikarabic.ae/20230731/خبير-الفشل-الحقيقي-للقوات-الأوكرانية-جعلها-تتصرف-برعونة-وغوغائية-من-خلال-تكثيف-الطائرات-المسيرة--1079618540.html

خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة

خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة

ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T13:16+0000

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2023-07-31T13:16+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة خبير: الفشل الحقيقي للقوات الأوكرانية جعلها تتصرف برعونة وغوغائية من خلال تكثيف الطائرات المسيرة

هجمات أوكرانية بالمسيرات والقوات الروسية تتصدى على كل المحاور . عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي:الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يؤكد لا نسعى لمواجهة عسكرية مع أمريكا في سوريا. عن هذا الموضوع أضاف شريقي قائلا:واشنطن تتهم بكين بزرع قنابل برمجية لشل حركة الأمريكين.عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان:الأتحاد الأوروبي عراب لصفقة عسكرية جمعت فرنسا والعراق. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية:نتانياهو يسعى لحرب جديدة ونصر الله يؤكد: "جاهزون لأي حماقة اسرائيلية". عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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