كيفية خفض ضغط الدم المرتفع... أطعمة ومشروبات وأدوية فعالة

كيفية خفض ضغط الدم المرتفع... أطعمة ومشروبات وأدوية فعالة

يتساءل الكثيرون عن كيفية خفض ضغط الدم المرتفع بشكل سريع، فكلما ارتفعت مستويات ضغط الدم لديك، زادت مخاطر تعرضك لمشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب والنوبات... 31.07.2023

أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدمقد يوصي طبيبك حال جرى التأكد من إصابتك بارتفاع ضغط الدم الشرياني بتناول دواء أو أكثر للسيطرة على الحالة.سيعتمد الدواء الموصى به لك والذي عادة ما يكون على شكل أقراص، على أشياء مثل مدى ارتفاع ضغط الدم لديك وعمرك.تشمل أدوية ضغط الدم الشائعة ما يلي:-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين- مثل إنالابريل وليزينوبريل وبيريندوبريل وراميبريل-حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين-2 – على سبيل المثال كانديسارتان ولوسارتان وأولميسارتان وإربيسارتان وفالسارتان-حاصرات قنوات الكالسيوم- مثل فيراباميل وأملوديبين ونيفيديبين وفلوديبين أو ديلتيازيم-مدرات البول- مثل الإنداباميد والبندروفلوميثيازيد-حاصرات بيتا- مثل أتينولول و بيسوبرولول-حاصرات ألفا - مثل دوكسازوسين-مدرات البول الأخرى - مثل أميلوريد وسبيرونولاكتونأكلات تخفض الضغطتساعد التغييرات في نمط الحياة والتعديلات الغذائية أيضا على خفض مستويات ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد تُجْدي الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، في خفض مستويات ضغط الدم.فيما يلي أفضل الأطعمة لخفض ضغط الدم:-1. ثمار الحمضياتمليئة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، وتشمل- الغريب فروت (يمكن أن يتداخل مع الأدوية الشائعة لخفض ضغط الدم) والبرتقال والليمون.2. السلمون والأسماك الدهنية الأخرىقد تساعد الأسماك الدهنية في تقليل مستويات ضغط الدم من خلال تقليل الالتهاب، نظرا لغناها بدهون أوميغا 3.3. الخضر الورقيةالسلق والسبانخ مثالان على الخضر الورقية التي قد تساعد في خفض ضغط الدم، كونهما مصدرا لعناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تدعم مستويات ضغط الدم المثلى.4. المكسرات والبذورتوفر العديد من المكسرات والبذور مصدرا مركزا للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك الألياف والأرجينين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب أساسي لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وتشمل بذور اليقطين، بذور الكتان، بذور الشيا، الفستق، عين الجمل، الفستق، عين الجمل، اللوز.5. البقولياتالبقوليات، بما في ذلك الفول والعدس والبازلاء، غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.6. التوتيعتبر التوت مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، والذي يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الدم مما قد يساعد في توسع الأوعية الدموية ومن ثم خفض مستويات ضغط الدم.7. الحبوب الكاملةقد يساعد تناول الحبوب الكاملة مثل القطيفة (غنية بالمغنيسيوم بشكل خاص) والكينوا والأرز البني في خفض مستويات ضغط الدم.8. زيت الزيتونتلعب العناصر الغذائية والمركبات النباتية في زيت الزيتون، مثل حمض الأوليك الدهني أوميغا 9 والبوليفينول المضاد للأكسدة، دورا كبيرا في خفض ضغط الدم.9. الجزريحتوي الجزر على نسبة عالية من المركبات النباتية التي قد تشارك في العديد من العمليات الصحية، مثل التحكم في ضغط الدم.10. البيضيمكن للبيض أن يلعب دورا داعما في نظام غذائي صحي للقلب يحسن وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام.11. الطماطمالطماطم ومنتجاتها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم وصبغة الكاروتين اللايكوبين، والتي تم ربطها بتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.12. البروكليالبروكلي مليء بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي قد تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز وظيفة الأوعية الدموية وزيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، إذ يحتوي على كمية لا بأس بها من "المركبات السحرية" الأربعة التي تساعد على خفض ضغط الدم: الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C.13. الموزأحد الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم هو الإفراط في تناول الصوديوم. الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن له تأثير يبطل نشاط الصوديوم.14. الشمندر (البنجر)يحتوي البنجر على أكسيد النيتريك الذي يساهم في تمدد الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.15. الثومالثوم هو مضاد حيوي ومضاد للفطريات ويشجع على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء العضلات، كما يساهم في تمدد الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل وبالتالي تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.16. الشيكولاتة الداكنةتحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو- وقد وجد أنها قادرة على موازنة ضغط الدم، لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.مشروبات تخفض ضغط الدم بشكل سريع1. عصير البنجريحتوي على النترات التي تحسن بشدة تدفق الدم في الجسم. يمكن أن يحدث تأثيره بعد 30 دقيقة من شرب عصير البنجر ويستمر قرابة 24 ساعة.2. شاي الكركديهيحتوى على الأنثوسيانين ومستوى عال من مادة البوليفينول ومضادات أكسدة أخرى ومضادات التهابات، ووجد أنه يخفض ضغط الدم بنحو 10 نقاط. يمكن أن يسري مفعوله خلال 1.5 ساعة.3- حليب قليل الدسم أو خالي الدسميحتوي على نسبة عالية من الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم- وهي ثلاثة عناصر مغذية مرتبطة بضغط الدم الصحي.4. عصير الرمانيحتوي عصير الرمان المحمل بالبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى الصحية للقلب على ثلاثة أضعاف نشاط مضادات الأكسدة للشاي الأخضر، ووجدت الدراسات أن شربه يحسن ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم). أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا حوالي نصف كوب أو أكثر من عصير الرمان يوميا لمدة أسبوعين خفضوا ضغط الدم لديهم.أعشاب لتخفيض ضغط الدم1. الريحانمن بين العديد من مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان، يمكنك العثور على الأنثوسيانين وبيتا كاروتين، ومادة الأوجينول الكيميائية والليمونين، التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.2. الزعتريحتوي على حمض الروزمارينيك، الذي يقلل الالتهابات ومستويات السكر في الدم فضلاً عن زيادة تدفق الدم، والزعتر غني أيضا بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على ضغط الدم المتوازن.3. القرفةتحسن هذه التوابل العطرية الدورة الدموية، وبحسب الدراسات كان لها تأثير على خفض الضغط الانقباضي 6.2 ملم زئبق والانبساطي بـ 3.9 ملم زئبق. كان هذا التأثير أقوى حينما تناول الناس القرفة لـ 12 أسبوعا بشكل مستمر.4. البقدونسيحتوي البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وA وE التي تساعد في تقليل الالتهاب، والفلافونويدات التي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان والزهايمر وتصلب الشرايين وغير ذلك.5. الكرفسيحتوي على مادة كيميائية نباتية تسمى الفثاليدات ويعمل على إرخاء أنسجة جدران الشرايين لزيادة تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.ما هي علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم؟لا يعرف الكثير من الناس أنهم مصابون بضغط الدم، حيث لا توجد عادة أعراض تحذيرية أو علامات، لذلك فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي قياس ضغط الدم.في المواقف الأكثر خطورة، قد تحدث الأعراض التالية:-الدوخةيمكن أن تكون الدوخة من الأعراض المفاجئة لارتفاع ضغط الدم. يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تضييق الأوعية الدموية، مما قد يحد من تدفق الدم إلى الدماغ ويسبب الدوار.-الصداعارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب الصداع، وخاصة في مؤخرة الرأس أو في قاعدة الجمجمة. قد يكون هذا الصداع خفيفا أو شديدا أو مصحوبا بأعراض أخرى مثل عدم وضوح الرؤية أو الغثيان أو الارتباك.-نزيف من الأنفيمكن أن يكون نزيف الأنف المتكرر أو الخطير علامة على ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث تمزق في الأوعية الدموية في الأنف.-ضيق التنفسيمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ضيقا في التنفس أو صعوبة في التنفس. قد يكون هذا بسبب حقيقة أن القلب يجب أن يعمل بجد أكبر لضخ الدم عبر الأوعية الدموية الضيقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأكسجين.-طنين في الأذنينقد يكون طنين الأذن من أعراض ارتفاع ضغط الدم. يتسبب ارتفاع ضغط الدم في انقباض الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تغيرات في تدفق الدم قد تسبب طنينا في الأذنين.-آلام الصدريمكن أن يكون ألم الصدر من أعراض ارتفاع ضغط الدم، خاصة عندما يكون مصحوبا بضيق في التنفس أو دوار أو تعرق. قد يكون ألم الصدر علامة على نوبة قلبية، ويجب على أي شخص يعاني من ألم في الصدر التماس العناية الطبية على الفور.-اضطراب الرؤيةيمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم، في حدوث دوار واضطرابات بصرية. في كثير من الأحيان يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظهور حجاب أو بقع أو نقاط أو خيوط سوداء في مجال الرؤية ويعطي الانطباع برؤية "الذباب الطائر"، نتيجة تضيق الشعيرات الدموية في العين وانسداد الأوعية الدموية في العين.كيف تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة؟بصرف النظر عن العلاج بالعقاقير، هناك العديد من الطرق الأخرى لخفض ضغط الدم. التغييرات الطفيفة في نمط الحياة والنظام الغذائي كافية للتأثير بشكل كبير على ضغط الدم.1- ممارسة الرياضةالانخراط في النشاط البدني، من أكثر الطرق التي أثبتت جدواها لخفض ضغط الدم الشرياني. قد يؤدي النشاط البدني 3 مرات في الأسبوع إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 7 ملليمترات من الزئبق.2- التحكم في الوزنتشير الدراسات إلى وجود علاقة مباشرة بين السمنة وزيادة ضغط الدم. في دراسة فرامنغهام للقلب (دراسة أمريكية طويلة المدى وواسعة النطاق) وجد أن أكثر من 60% من حالات ارتفاع ضغط الدم مرتبطة بالسمنة، وتشير دراسات أخرى إلى أن خفض كيلوغرام واحد قد يؤدي إلى تقليل ما يصل إلى ملليمتر من الزئبق في قيم ضغط الدم حتى بدون الوصول إلى كتلة الجسم المطلوبة أو محيط الخصر المطلوب.3 -اتباع نظام غذائي مناسب-تناول المزيد من الخضار والفواكه نظرا لاحتوائها على مركبات بيوفلافونويدس، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية، مما يساعد في الحفاظ على قوة ومرونة جدران الأوعية الدموية، كما تحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم أيضًا في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل امتصاص الصوديوم.-يعد استخدام منتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والبقوليات والدواجن أمرا جوهريا لخفض ارتفاع ضغط الدم الشرياني.-يجب التقليل من استهلاك السكر واللحوم الحمراء وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة، لأنها غنية جدًا بالصوديوم وترفع ضغط الدم.-يفضل أن يدعم النظام الغذائي استهلاك الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.-يفضل تقليل الدهون في الطعام، خاصة الدهون المشبعة، والاستعاضة عنها بزيت الزيتون والذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي يقلل من ضغط الدم ويجعل الشرايين أكثر مقاومة لارتفاع ضغط الدم.4- الإقلاع عن التدخينللتدخين تأثير سلبي على مرونة الشرايين ويسبب انقباض الأوعية الدموية، خاصة تلك التي تزود القلب بالأكسجين. بالإضافة إلى ذلك، فإن له تأثير مباشر على ضغط الدم.5- الامتناع عن تناول الكحولأظهرت الدراسات أن استهلاك الكحول قد يؤثر بشكل كبير على ضغط الدم، خاصة بين الرجال. وجد الباحثون أن الرجال الذين يستهلكون ما معدله 1-2 مشروب يوميا، يعرضون خطرا متزايدًا للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالرجال الذين لم يشربوا على الإطلاق وأنه مع زيادة استهلاك الكحول، ازدادت المخاطر.6- الحد من استخدام الملحتم إثبات العلاقة بين استهلاك الملح وارتفاع ضغط الدم في مئات الدراسات. ووجد أيضًا أنه بين السكان الذين يستهلكون كميات أقل من الملح، مثل الإسكيمو والقبائل في شرق أفريقيا، يكون معدل حدوث ارتفاع ضغط الدم لديهم منخفضا.7. الحد من تناول الكافيينرغم النتائج المتضاربة، حول فوائد القهوة وأضرارها، وجدت دراسة، أجراها فريق من العلماء اليابانيين ونشرت في مجلة Journal of the American Heart Association، أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.8. الحصول على قسط كاف من النومأثناء النوم، ينخفض ​​ضغط الدم وترتاح جدران الأوعية الدموية والشرايين والأوردة، نتيجة انخفاض الضغط عليها. لذلك فإن النوم 8 ساعات في الليلة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مقارنة بالنوم أقل من 6 ساعات في الليلة.9. تقليل التوترالتوتر والضغط النفسي، سبب شائع لارتفاع ضغط الدم. يحدث ارتفاع في ضغط الدم في أي نوع من التوتر الشديد والقلق والغضب.10. إجراء فحوصات طبية منتظمةيُنصح من هم فوق سن الأربعين بقياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، خاصةً عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الدرجة الأولى من ارتفاع ضغط الدم.توصيات الأطباءقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء تغييرات في نمط الحياة بما في ذلك:1. اتباع نظام غذائي صحي للقلبتناول القليل من الملح، واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر والزيوت النباتية والدهون المشبعة2. ممارسة النشاط البدني بانتظامقضاء 30 دقيقة يوميا في ممارسة نشاط بدني معتدل مثل المشي السريع أو الجري أو السباحة3. الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزنخسارة 5- 10 أرطال فقط يمكن أن تقلل من ضغط الدم، وبالتالي، الحد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.4. الحد من تناول الكحوليمكن أن ترفع الكحوليات ضغط الدم، وفي بعض الحالات، تتداخل مع دواء ضغط الدم.5. الإقلاع عن التدخينتحتوي منتجات التبع على مواد كيميائية يمكن أن تزيد من ضغط الدم عن طريق إتلاف جدران الأوعية الدموية.6. تقليل التوتر والغضبتخصيص وقت يومي للاسترخاء وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا.7. اتباع خطة العلاج الخاصة بكيجب اتباع نصيحة طبيبك وتناول الأدوية، حتى لو تحسن ضغط الدم لديك.

