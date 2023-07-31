https://sputnikarabic.ae/20230731/منظمة-التعاون-الإسلامي-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-الاعتداءات-على-المصحف-الشريف-في-السويد-والدنمارك-1079641566.html

منظمة التعاون الإسلامي تصدر بيانا جديدا بشأن الاعتداءات على المصحف الشريف في السويد والدنمارك

منظمة التعاون الإسلامي تصدر بيانا جديدا بشأن الاعتداءات على المصحف الشريف في السويد والدنمارك

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، "بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتي كان آخرها في مدينة ستوكهولم، عاصمة مملكة... 31.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-31T19:23+0000

2023-07-31T19:23+0000

2023-07-31T19:23+0000

أخبار الدنمارك

السويد

منظمة التعاون الإسلامي

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071422309_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac354af5a083e4a15b2433b53c45cbf1.jpg

وأعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال اجتماعه الاستثنائي، عن "أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ويأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية في اصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك".واعتبر المجلس، أن "عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو/ حزيران 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين".وأكد البيان على "أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم؛ وأن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض".كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن "عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار تدنيس المصحف مخالف لقرار مجلس الأمن حول التسامحواستنكر الأزهر الشريف، في وقت سابق، بأشد العبارات، إصرار دولتي السويد والدنمارك على "تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف".وطالب الأزهر، في بيان له، "الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة، نصرة لدين الله وكتابه".ودعا "حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحّد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية".تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.

https://sputnikarabic.ae/20230731/الدنمارك-والسويد-تبحثان-منع-حرق-القرآن-والكتب-المقدسة-الأخرى-1079579359.html

https://sputnikarabic.ae/20230726/الأزهر-الشريف-يدعو-المسلمين-لمقاطعة-منتجات-السويد-والدنمارك-على-خلفية-حرق-نسخ-من-القرآن-1079422900.html

أخبار الدنمارك

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الدنمارك, السويد, منظمة التعاون الإسلامي, الأخبار, العالم