https://sputnikarabic.ae/20230801/إعلام-غولدا-مائير-فكرت-في-إقامة-دولة-فلسطينية-1079680197.html

إعلام: غولدا مائير فكرت في إقامة "دولة فلسطينية"

إعلام: غولدا مائير فكرت في إقامة "دولة فلسطينية"

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، غولدا مائير، بحثت إقامة دولة فلسطينية، في العام 1970. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T15:28+0000

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وثائق تم الإفراج عنها أخيرا، قد أكدت أن غولدا مائير بحثت إقامة دولة فلسطينية مع العديد من الوزراء الإسرائيليين في العام 1970، على رأسهم وزير الدفاع موشيه ديان، ووزير التعليم إيغال ألون.وأشارت الصحيفة إلى أن غولدا مائير قد سبق أن صرحت في العام السابق له (1969)، بأن "الفلسطينيين غير موجودين"، وهو ما مثّل تراجعا في هذا التوقيت، حيث أوضحت مائير أنه من الضروري إتاحة الفرصة لعرب مدن الضفة الغربية في تحقيق تقرير المصير في فترة لاحقة، في الوقت الذي يناسب إسرائيل، وبعبارة أخرى "ستكون هناك دولة أخرى إلى جانب إسرائيل".وأوضحت الصحيفة في نسختها الإنجليزية، أن وزير التعليم الإسرائيلي الأسبق إيغال ألون، الذي لم ينكر وجود الشعب الفلسطيني، قد اختلف مع غولدا مائير، آنذاك، حول احتمال قيام دولة عربية إضافية على حدود إسرائيل، حيث لم يؤيد إنشاء دولة فلسطينية، ولكن أيّد معاهدة سلام أكثر شمولية تسمح بمناقشة مختلف الخيارات الممكنة في وقت لاحق.في وقت رفضت غولدا مائير فكرة أن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية، حيث رأت أن "حرب الاستقلال" سمحت لإسرائيل بتقديم الحد الأدنى من التنازلات حال إجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20230709/الخارجية-الفلسطينية-الحماية-الدولية-لإسرائيل-تشجعها-على-ارتكاب-مزيد-من-الجرائم-1078888645.html

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