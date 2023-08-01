https://sputnikarabic.ae/20230801/بدء-العمل-بالروبل-الرقمي-قانونيا-في-روسيا--1079645651.html

بدء العمل بالروبل الرقمي قانونيا في روسيا

بدء العمل بالروبل الرقمي قانونيا في روسيا

بدأت تسري، اليوم الثلاثاء، الأحكام الأساسية للقانون الذي ينص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال الروبل الرقمي في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T00:28+0000

2023-08-01T00:28+0000

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ولاستخدام الروبل الرقمي، سيكون من اللازم إنشاء محفظة إلكترونية خاصة عبر البنك. وستتم عمليات الروبل الرقمي عبر منصة خاصة، سيكون البنك المركزي الروسي المشغل لهذه المنصة.ومن المخطط أن تكون التحويلات والدفعات باستخدام الروبل الرقمي مجانية للمواطنين، بينما ستكون الرسوم للأعمال التجارية لاستقبال الدفعات باستخدام الروبل الرقمي 0.3% من قيمة الدفعة.وسيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.وفي 19 يوليو/ تموز، وافق مجلس الفيدرالية الروسي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا، والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى. ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب / أغسطس المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230719/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يصادق-على-قانون-الروبل-الرقمي-1079218622.html

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