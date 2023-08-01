https://sputnikarabic.ae/20230801/غازبروم-الروسية-تسجل-رقما-قياسيا-بتوريد-الغاز-عبر-قوة-سيبيريا-إلى-الصين-1079673823.html
"غازبروم" الروسية تسجل رقما قياسيا بتوريد الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين
"غازبروم" الروسية تسجل رقما قياسيا بتوريد الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لشحنات الغاز اليومية عبر خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" إلى الصين، في 31 تموز/ يوليو... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T13:30+0000
2023-08-01T13:30+0000
2023-08-01T13:30+0000
اقتصاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة للشركة: "في 31 يوليو الماضي، تجاوز توريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب غاز قوة سيبيريا، مرة أخرى، الالتزامات التعاقدية اليومية. زودت غازبروم، جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".وتتم عمليات التسليم في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء الغاز وبيعه بين شركة "غازبروم" وشركة "سي إن بي سي" الصينية."قوة سيبيريا" هي خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول نحو 3000 كيلومتر. بدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنويًا، بحلول عام 2025. في عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20230717/بنك-غازبروم-يكشف-لـسبوتنيك-مشاريعه-في-الذكاء-الاصطناعي-1079149580.html
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اقتصاد, روسيا
"غازبروم" الروسية تسجل رقما قياسيا بتوريد الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لشحنات الغاز اليومية عبر خط أنابيب غاز "قوة سيبيريا" إلى الصين، في 31 تموز/ يوليو الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نُشر على قناة "تلغرام" التابعة للشركة: "في 31 يوليو الماضي، تجاوز توريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب غاز قوة سيبيريا، مرة أخرى، الالتزامات التعاقدية اليومية. زودت غازبروم، جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".
وتتم عمليات التسليم في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء الغاز وبيعه بين شركة "غازبروم" وشركة "سي إن بي سي" الصينية.
"قوة سيبيريا" هي خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول نحو 3000 كيلومتر. بدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".
ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنويًا، بحلول عام 2025. في عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.
ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنويًا.