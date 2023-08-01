https://sputnikarabic.ae/20230801/فيتش-تخفض-التصنيف-الائتماني-للولايات-المتحدة-إلى-aa-1079688089.html
"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+
"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، اليوم الأربعاء، عن خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T23:05+0000
2023-08-01T23:05+0000
2023-08-01T23:06+0000
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وفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.
https://sputnikarabic.ae/20230602/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بالأغلبية-مشروع-قانون-رفع-سقف-الدين-العام-عاجل--1077663270.html
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"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+
23:05 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 23:06 GMT 01.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، اليوم الأربعاء، عن خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA.
وفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد
، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.