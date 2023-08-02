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https://sputnikarabic.ae/20230802/أهداف-مباراة-بايرن-ميونخ-وليفربول-4-3-فيديو-1079726548.html
أهداف مباراة بايرن ميونخ وليفربول 4-3... فيديو
أهداف مباراة بايرن ميونخ وليفربول 4-3... فيديو
حقق بايرن ميونخ الفوز على ليفربول بنتيجة 4-3، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:38+0000
2023-08-02T15:38+0000
مجتمع
رياضة
نادي بايرن ميونخ
ليفربول
الأخبار
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أحرز ليفربول الهدف الأول في المباراة عن طريق كودي جاكبو، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم عزز فان دايك النتيجة وأحرز الهدف الثاني، في الدقيقة 28.وقلص غنابري النتيجة وأحرز الأول لبايرن في الدقيقة 33، ليتعادل ساني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.وعاد ليفربول للتقدم من جديد وأحرز الهدف الثالث عن طريق لويس دياز في الدقيقة 66، ليتعادل بايرن مرة أخرى عن طريق جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 80.وجاء هدف الفوز لبايرن ميونخ عن طريق فرانس كراتزيغ، في الدقيقة 91 من عمر المباراة، لتنتهي بفوز الفريق البافاري.
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, ليفربول, الأخبار, منوعات
رياضة, نادي بايرن ميونخ, ليفربول, الأخبار, منوعات

أهداف مباراة بايرن ميونخ وليفربول 4-3... فيديو

15:38 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFANبايرن ميونخ ضد ليفربول
بايرن ميونخ ضد ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
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حقق بايرن ميونخ الفوز على ليفربول بنتيجة 4-3، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء.
أحرز ليفربول الهدف الأول في المباراة عن طريق كودي جاكبو، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم عزز فان دايك النتيجة وأحرز الهدف الثاني، في الدقيقة 28.
وقلص غنابري النتيجة وأحرز الأول لبايرن في الدقيقة 33، ليتعادل ساني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.
وعاد ليفربول للتقدم من جديد وأحرز الهدف الثالث عن طريق لويس دياز في الدقيقة 66، ليتعادل بايرن مرة أخرى عن طريق جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 80.
وجاء هدف الفوز لبايرن ميونخ عن طريق فرانس كراتزيغ، في الدقيقة 91 من عمر المباراة، لتنتهي بفوز الفريق البافاري.
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