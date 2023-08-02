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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-كييف-وتشيرنيهيف-بأوكرانيا-1079737795.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا
أُعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الخميس، في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية المُقدمة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T22:22+0000
2023-08-02T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا لبيانات الخرائط الرقمية تم تفعيل إشارة التأهب في منطقة تشيرنيهيف في تمام الساعة 23:23 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء، في حين تم ذلك في منطقة كييف في تمام الساعة 0:49.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، و
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-في-أوكرانيا-1079688435.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا

22:22 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أُعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الخميس، في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية المُقدمة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقا لبيانات الخرائط الرقمية تم تفعيل إشارة التأهب في منطقة تشيرنيهيف في تمام الساعة 23:23 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء، في حين تم ذلك في منطقة كييف في تمام الساعة 0:49.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
00:02 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، و
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