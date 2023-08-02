https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-كييف-وتشيرنيهيف-بأوكرانيا-1079737795.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا
أُعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الخميس، في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية المُقدمة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T22:22+0000
2023-08-02T22:22+0000
2023-08-02T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
ووفقا لبيانات الخرائط الرقمية تم تفعيل إشارة التأهب في منطقة تشيرنيهيف في تمام الساعة 23:23 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء، في حين تم ذلك في منطقة كييف في تمام الساعة 0:49.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، و
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-في-أوكرانيا-1079688435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا
تابعنا عبر
أُعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الخميس، في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية المُقدمة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقا لبيانات الخرائط الرقمية تم تفعيل إشارة التأهب في منطقة تشيرنيهيف في تمام الساعة 23:23 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء، في حين تم ذلك في منطقة كييف في تمام الساعة 0:49.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، و