https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الروسية-التهديد-باستخدام-القوة-ضد-النيجر-لن-يسهم-في-تسوية-الصراع---عاجل-1079703482.html

الخارجية الروسية: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع

الخارجية الروسية: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T09:17+0000

2023-08-02T09:17+0000

2023-08-02T09:37+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نرى أهمية قصوى في الحيلولة دون تدهور الوضع في النيجر، ونعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام".وأضافت أن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في نزع فتيل التوترات في البلاد.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.يذكر أن آخر محاولة انقلاب فاشلة نُفذت في النيجركانت في آذار/مارس 2021، قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية لتولي منصبه، حيث تحركت قوة من الجيش للاستيلاء على السلطة دون جدوى.

https://sputnikarabic.ae/20230802/النيجر-تعيد-فتح-الحدود-البرية-والجوية-مع-5-بلدان-حدودية-1079688848.html

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