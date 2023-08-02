https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-روسيا-والعديد-من-دول-العالم-لا-تريد-العيش-وفقا-لقواعد-الغرب-1079731893.html

الكرملين: روسيا والعديد من دول العالم لا تريد العيش وفقا لقواعد الغرب

الكرملين: روسيا والعديد من دول العالم لا تريد العيش وفقا لقواعد الغرب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الغرب الجماعي يفضل عدم الالتزام بالقانون الدولي، ويضع القواعد، ولكن روسيا والعديد من دول... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T19:12+0000

2023-08-02T19:12+0000

2023-08-02T19:12+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف: "نحن نعيش في عالم معقد للغاية، خاصة الآن، وهذا العالم حيث الكثير من البلدان والدول القوية، أصبحت قوية ومتغطرسة، وقررت العيش وفقًا للقواعد (وليس للقانون الدولي) وأعني من نسميهم بدول الغرب الجماعي. هؤلاء هم الذين يعتبروننا دولة سيئة. هؤلاء هم الذين يحاولون ببساطة إلغاءنا فعليًا. هؤلاء هم الذين يقاتلون ضدنا، هؤلاء هم الذين يشنون حربًا ضدنا الآن".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تسعى لإثبات أحقية موقفها للدول الغربية في حين "يصعب جدًا إقناعهم".وتابع بيسكوف: "الغرب الجماعي غريب بما فيه الكفاية، نحاول إثبات موقفنا لهم، ونحاول إقناعهم أننا على حق، لكن من الصعب جدًا إقناعهم".وأضاف أنه "بدلًا من الالتزام بالقانون، بالقانون الدولي، فإنهم يلتزمون بالقواعد، ويتم وضع هذه القواعد من قبلهم بشكل محدد لكل دولة".وشدد بيسكوف على أن الدولة يجب أن تدافع عن مصالحها وحقوقها أمام شعبها وأمام الدول الأخرى.ولفت إلى أن روسيا والعديد من دول العالم الأخرى لا تريد أن تعيش وفقا لقواعد الغرب.وتسعى الدول الغربية عبر العقوبات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العملية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-الإعلام-الغربي-يعيش-في-حالة-رقابة-عسكرية-حقيقية-1079729195.html

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