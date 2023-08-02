عربي
https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-روسيا-والعديد-من-دول-العالم-لا-تريد-العيش-وفقا-لقواعد-الغرب-1079731893.html
الكرملين: روسيا والعديد من دول العالم لا تريد العيش وفقا لقواعد الغرب
الكرملين: روسيا والعديد من دول العالم لا تريد العيش وفقا لقواعد الغرب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الغرب الجماعي يفضل عدم الالتزام بالقانون الدولي، ويضع القواعد، ولكن روسيا والعديد من دول... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T19:12+0000
2023-08-02T19:12+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104175/42/1041754233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab8b385592082b2a0c10849ebe7df1f9.jpg
وقال بيسكوف: "نحن نعيش في عالم معقد للغاية، خاصة الآن، وهذا العالم حيث الكثير من البلدان والدول القوية، أصبحت قوية ومتغطرسة، وقررت العيش وفقًا للقواعد (وليس للقانون الدولي) وأعني من نسميهم بدول الغرب الجماعي. هؤلاء هم الذين يعتبروننا دولة سيئة. هؤلاء هم الذين يحاولون ببساطة إلغاءنا فعليًا. هؤلاء هم الذين يقاتلون ضدنا، هؤلاء هم الذين يشنون حربًا ضدنا الآن".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تسعى لإثبات أحقية موقفها للدول الغربية في حين "يصعب جدًا إقناعهم".وتابع بيسكوف: "الغرب الجماعي غريب بما فيه الكفاية، نحاول إثبات موقفنا لهم، ونحاول إقناعهم أننا على حق، لكن من الصعب جدًا إقناعهم".وأضاف أنه "بدلًا من الالتزام بالقانون، بالقانون الدولي، فإنهم يلتزمون بالقواعد، ويتم وضع هذه القواعد من قبلهم بشكل محدد لكل دولة".وشدد بيسكوف على أن الدولة يجب أن تدافع عن مصالحها وحقوقها أمام شعبها وأمام الدول الأخرى.ولفت إلى أن روسيا والعديد من دول العالم الأخرى لا تريد أن تعيش وفقا لقواعد الغرب.وتسعى الدول الغربية عبر العقوبات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العملية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الكرملين-الإعلام-الغربي-يعيش-في-حالة-رقابة-عسكرية-حقيقية-1079729195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104175/42/1041754233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103ac04b107b617907a135ea8b8a296f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: روسيا والعديد من دول العالم لا تريد العيش وفقا لقواعد الغرب

19:12 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الغرب الجماعي يفضل عدم الالتزام بالقانون الدولي، ويضع القواعد، ولكن روسيا والعديد من دول العالم الأخرى لا تريد أن تعيش وفقًا لها.
وقال بيسكوف: "نحن نعيش في عالم معقد للغاية، خاصة الآن، وهذا العالم حيث الكثير من البلدان والدول القوية، أصبحت قوية ومتغطرسة، وقررت العيش وفقًا للقواعد (وليس للقانون الدولي) وأعني من نسميهم بدول الغرب الجماعي. هؤلاء هم الذين يعتبروننا دولة سيئة. هؤلاء هم الذين يحاولون ببساطة إلغاءنا فعليًا. هؤلاء هم الذين يقاتلون ضدنا، هؤلاء هم الذين يشنون حربًا ضدنا الآن".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تسعى لإثبات أحقية موقفها للدول الغربية في حين "يصعب جدًا إقناعهم".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
الكرملين: الإعلام الغربي يعيش في حالة رقابة عسكرية حقيقية
17:38 GMT
وتابع بيسكوف: "الغرب الجماعي غريب بما فيه الكفاية، نحاول إثبات موقفنا لهم، ونحاول إقناعهم أننا على حق، لكن من الصعب جدًا إقناعهم".
وأضاف أنه "بدلًا من الالتزام بالقانون، بالقانون الدولي، فإنهم يلتزمون بالقواعد، ويتم وضع هذه القواعد من قبلهم بشكل محدد لكل دولة".
وشدد بيسكوف على أن الدولة يجب أن تدافع عن مصالحها وحقوقها أمام شعبها وأمام الدول الأخرى.
ولفت إلى أن روسيا والعديد من دول العالم الأخرى لا تريد أن تعيش وفقا لقواعد الغرب.
وتسعى الدول الغربية عبر العقوبات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العملية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала