https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يكشف-عن-إعداد-اتفاقيات-تجارية-مع-4-دول-عربية-أفريقية-1079723560.html
بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية أفريقية
بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية أفريقية
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:49+0000
2023-08-02T14:49+0000
2023-08-02T14:49+0000
روسيا
العالم العربي
اقتصاد
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا".وأضاف بوتين موضحا: "هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد
بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية أفريقية
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا".
وأضاف بوتين موضحا: "هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى".