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بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية أفريقية
بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية أفريقية
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:49+0000
2023-08-02T14:49+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا".وأضاف بوتين موضحا: "هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى".
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, اقتصاد

بوتين يكشف عن إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية أفريقية

14:49 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Sergei Guneev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Sergei Guneev
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يتبع
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا".
وأضاف بوتين موضحا: "هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى".
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