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https://sputnikarabic.ae/20230802/بوفون-يعلن-اعتزاله-كرة-القدم-فيديو-1079721440.html
بوفون يعلن اعتزاله كرة القدم... فيديو
بوفون يعلن اعتزاله كرة القدم... فيديو
أعلن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء، اعتزال كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة في الملاعب استمرت قرابة 30 عاما، لتخسر اللعبة أحد أفضل... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:25+0000
2023-08-02T14:25+0000
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ونشر بوفون عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن لقطات لمسيرته الطويلة في الملاعب.وكتب الحارس: "هذا كل شيء، لقد أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها معا".مسيرة بوفون مع كرة القدم بدأت مع بارما عام 1994، واستمر مع الفريق لمدة 7 سنوات، توّج فيها بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.وفي 2001، انتقل بوفون إلى يوفنتوس وهي فترته الأطول والتي استمرت حتى 2018.وتوج بوفون مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي 10 مرات وكأس إيطاليا 5 مرات وكأس السوبر الإيطالي 6 مرات.اللقب الوحيد الذي استعصى على بوفون مع يوفنتوس كان دوري أبطال أوروبا والذي خسر المباراة النهائية فيه 3 مرات.بعد الرحيل عن يوفنتوس انتقل بوفون إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط، توّج خلاله بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل أن يعود للسيدة العجوز من جديد.وفي 2021، عاد بوفون لبارما ليظل معه موسمين في دوري الدرجة الثانية قبل أن يقرر الاعتزال.ومع المنتخب الإيطالي كان بوفون أحد الركائز الأساسية للتتويج بكأس العالم 2006، والوصول لنهائي يورو 2012، الذي خسره ضد إسبانيا.أما على مستوى الجوائز الفردية، حقق بوفون جائزة أفضل حارس في العالم 5 مرات في أعوام 2003، 2004، 2006، 2007، 2017.
https://sputnikarabic.ae/20210409/بوفون-ينشر-صورة-مضحكة-لكيفية-بناء-اللعب-من-الخلف-1048628348.html
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رياضة, منوعات, إيطاليا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, منوعات, إيطاليا, أخبار العالم الآن, الأخبار

بوفون يعلن اعتزاله كرة القدم... فيديو

14:25 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Laurent Ciprianiحارس مرمى المنتخب الإيطالي "بوفون"
حارس مرمى المنتخب الإيطالي بوفون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
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أعلن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء، اعتزال كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة في الملاعب استمرت قرابة 30 عاما، لتخسر اللعبة أحد أفضل حراس المرمى عبر التاريخ.
ونشر بوفون عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن لقطات لمسيرته الطويلة في الملاعب.
وكتب الحارس: "هذا كل شيء، لقد أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها معا".
مسيرة بوفون مع كرة القدم بدأت مع بارما عام 1994، واستمر مع الفريق لمدة 7 سنوات، توّج فيها بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.
وفي 2001، انتقل بوفون إلى يوفنتوس وهي فترته الأطول والتي استمرت حتى 2018.
وتوج بوفون مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي 10 مرات وكأس إيطاليا 5 مرات وكأس السوبر الإيطالي 6 مرات.
اللقب الوحيد الذي استعصى على بوفون مع يوفنتوس كان دوري أبطال أوروبا والذي خسر المباراة النهائية فيه 3 مرات.
حارس مرمى المنتخب الإيطالي بوفون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2021
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بوفون ينشر صورة "مضحكة" لكيفية بناء اللعب من الخلف
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بعد الرحيل عن يوفنتوس انتقل بوفون إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط، توّج خلاله بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل أن يعود للسيدة العجوز من جديد.
وفي 2021، عاد بوفون لبارما ليظل معه موسمين في دوري الدرجة الثانية قبل أن يقرر الاعتزال.
ومع المنتخب الإيطالي كان بوفون أحد الركائز الأساسية للتتويج بكأس العالم 2006، والوصول لنهائي يورو 2012، الذي خسره ضد إسبانيا.
أما على مستوى الجوائز الفردية، حقق بوفون جائزة أفضل حارس في العالم 5 مرات في أعوام 2003، 2004، 2006، 2007، 2017.
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