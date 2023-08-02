https://sputnikarabic.ae/20230802/تصويت-هل-يخطط-الغرب-لتنفيذ-تجربته-العراقية---الليبية-في-النيجر؟-1079720207.html
تصويت... هل ينفذ الغرب تجربته "العراقية - الليبية" في النيجر؟
تصويت... هل ينفذ الغرب تجربته "العراقية - الليبية" في النيجر؟
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في 30 يوليو/ تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:01+0000
2023-08-02T14:01+0000
2023-08-02T14:21+0000
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تعقد لجنة رؤساء أركان قوات دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعًا يستمر لمدة 3 أيام، بدءًا من 2 إلى 4 أغسطس/ آب، في أبوجا لبحث الأوضاع في النيجر.أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا عن إجراءات بهدف إجلاء رعاياهم من النيجر، في إجراء اعتبره بعض الخبراء مؤشرا خطيرا على تدهور الأوضاع.وأجرى بلينكين محادثة مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، ناقشا فيها تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.وتخوّفت العديد من الدول من محاولة التدخل العسكري في النيجر من قبل دول غربية عدة أعربت عن رفضها عزل الرئيس بازوم.برأيك: هل يقوم الغرب بالتدخل العسكري المباشر في النيجر بهدف الحفاظ على مصالحه؟وكانت روسيا قد أكدت بأن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع.ورفضت كل من الجزائر وإيطاليا ومالي وبوركينا فاسو، أي تدخل عسكري في النيجر، مؤكدين على ضرورة عودة النظام الدستوري في البلاد، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون النيجر الداخلية.
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت... هل ينفذ الغرب تجربته "العراقية - الليبية" في النيجر؟
14:01 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في 30 يوليو/ تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية عزل رئيس البلاد محمد بازوم.
تعقد لجنة رؤساء أركان قوات دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعًا يستمر لمدة 3 أيام، بدءًا من 2 إلى 4 أغسطس/ آب، في أبوجا لبحث الأوضاع في النيجر.
أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا عن إجراءات بهدف إجلاء رعاياهم من النيجر، في إجراء اعتبره بعض الخبراء مؤشرا خطيرا على تدهور الأوضاع.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تعرضت بلاده لانقلاب عسكري، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعمل على استعادة النظام الدستوري بالكامل.
وأجرى بلينكين محادثة مع وزيرة الخارجية الفرنسية،
كاثرين كولونا، ناقشا فيها تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
وتخوّفت العديد من الدول من محاولة التدخل العسكري في النيجر من قبل دول غربية عدة أعربت عن رفضها عزل الرئيس بازوم.
وأكد مراقبون أن الغرب متمثلا بحلف الناتو، يخطط لتنفيذ السيناريو نفسه الذي اتبعه في العراق وليبيا، عن طريق تنفيذ تدخل عسكري خارج مجلس الأمن لفرض وضع سياسي محدد في النيجر، الأمر الذي أعربت الكثير من الدول اليوم عن رفضها له بشكل مباشر.
برأيك: هل يقوم الغرب بالتدخل العسكري المباشر في النيجر بهدف الحفاظ على مصالحه؟
وكانت روسيا قد أكدت بأن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع.
ورفضت كل من الجزائر وإيطاليا ومالي وبوركينا فاسو، أي تدخل عسكري في النيجر، مؤكدين على ضرورة عودة النظام الدستوري في البلاد، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون النيجر الداخلية.