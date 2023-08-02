https://sputnikarabic.ae/20230802/تصويت-هل-يخطط-الغرب-لتنفيذ-تجربته-العراقية---الليبية-في-النيجر؟-1079720207.html

تصويت... هل ينفذ الغرب تجربته "العراقية - الليبية" في النيجر؟

تصويت... هل ينفذ الغرب تجربته "العراقية - الليبية" في النيجر؟

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في 30 يوليو/ تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T14:01+0000

2023-08-02T14:01+0000

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تعقد لجنة رؤساء أركان قوات دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعًا يستمر لمدة 3 أيام، بدءًا من 2 إلى 4 أغسطس/ آب، في أبوجا لبحث الأوضاع في النيجر.أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا عن إجراءات بهدف إجلاء رعاياهم من النيجر، في إجراء اعتبره بعض الخبراء مؤشرا خطيرا على تدهور الأوضاع.وأجرى بلينكين محادثة مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، ناقشا فيها تسريع الجهود المشتركة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.وتخوّفت العديد من الدول من محاولة التدخل العسكري في النيجر من قبل دول غربية عدة أعربت عن رفضها عزل الرئيس بازوم.برأيك: هل يقوم الغرب بالتدخل العسكري المباشر في النيجر بهدف الحفاظ على مصالحه؟وكانت روسيا قد أكدت بأن التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع.ورفضت كل من الجزائر وإيطاليا ومالي وبوركينا فاسو، أي تدخل عسكري في النيجر، مؤكدين على ضرورة عودة النظام الدستوري في البلاد، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون النيجر الداخلية.

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