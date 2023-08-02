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https://sputnikarabic.ae/20230802/روسيا-تشعر-بقلق-حول-معلومات-عن-تحضيرات-إرهابية-تستهدف-دوريات-جيشها-في-سوريا-1079732304.html
روسيا تشعر بقلق حول معلومات عن تحضيرات إرهابية تستهدف دوريات جيشها في سوريا
روسيا تشعر بقلق حول معلومات عن تحضيرات إرهابية تستهدف دوريات جيشها في سوريا
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن إرهابيين يستعدون بنشاط لهجمات... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T19:37+0000
2023-08-02T19:37+0000
روسيا
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وقال كوليت للصحفيين: "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة على أراضي روسيا) تعمل بنشاط على إعداد انتحاريين مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات الجيش الروسي والجيش السوري".وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر الإجراءات حسمًا وصعوبة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجوم على الجيشين الروسي والسوري. بالإضافة إلى ذلك، دعا كوليت قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات، والسير في طريق التسوية السلمية للصراع.وأشار إلى أن "التحالف" الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا في سوريا، انتهك بروتوكولات عدم التضارب 13 مرة في اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230801/مركز-المصالحة-الروسي-يبلغ-عن-10-خروقات-جوية-للتحالف-الأمريكي-في-سوريا-1079685486.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم

روسيا تشعر بقلق حول معلومات عن تحضيرات إرهابية تستهدف دوريات جيشها في سوريا

19:37 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن إرهابيين يستعدون بنشاط لهجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات المسلحة الروسية في سوريا.
وقال كوليت للصحفيين: "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة على أراضي روسيا) تعمل بنشاط على إعداد انتحاريين مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات الجيش الروسي والجيش السوري".
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وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر الإجراءات حسمًا وصعوبة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجوم على الجيشين الروسي والسوري. بالإضافة إلى ذلك، دعا كوليت قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات، والسير في طريق التسوية السلمية للصراع.
وأشار إلى أن "التحالف" الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا في سوريا، انتهك بروتوكولات عدم التضارب 13 مرة في اليوم.
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