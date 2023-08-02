https://sputnikarabic.ae/20230802/طلبك-مرفوض-على-مواقع-التواصل-في-الجزائر-ردا-على-مناشدة-ملك-المغرب-1079707044.html
"طلبك مرفوض" على مواقع التواصل في الجزائر ردا على مناشدة ملك المغرب
"طلبك مرفوض" على مواقع التواصل في الجزائر ردا على مناشدة ملك المغرب
أثارت مناشدة العاهل المغربي محمد السادس الأخيرة بشأن علاقات بلاده مع الجزائر والحدود المغلقة بين البلدين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:36+0000
2023-08-02T10:36+0000
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كان العاهل المغربي قد عبر عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر وإعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وقال الملك محمد السادس في خطابه، السبت الماضي: "نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء".وتصدر وسم "طلبك مرفوض" موقع "تويتر" في الجزائر على مدار اليومين الماضيين، ردا على طلب ملك المغرب فتح الحدود.ولكن في الوقت نفسه، عبّر آخرون عن أملهم في أن تستجيب الجزائر لدعوة ملك المغرب استئناف العلاقات وفتح الحدود بين البلدين.يذكر أن العاهل المغربي دأب في مناسبات وطنية سابقة على توجيه خطاب للقيادة الجزائرية يدعوها فيه إلى فتح الحدود البرية بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين.ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الجزائر على تصريحات ملك المغرب حتى الآن.يذكر أنه في 24 أغسطس/ آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" في مراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
"طلبك مرفوض" على مواقع التواصل في الجزائر ردا على مناشدة ملك المغرب
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أثارت مناشدة العاهل المغربي محمد السادس الأخيرة بشأن علاقات بلاده مع الجزائر والحدود المغلقة بين البلدين، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
كان العاهل المغربي
قد عبر عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر وإعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وقال الملك محمد السادس في خطابه، السبت الماضي: "نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء".
وتصدر وسم "طلبك مرفوض" موقع "تويتر" في الجزائر على مدار اليومين الماضيين، ردا على طلب ملك المغرب فتح الحدود.
ولكن في الوقت نفسه، عبّر آخرون عن أملهم في أن تستجيب الجزائر
لدعوة ملك المغرب استئناف العلاقات وفتح الحدود بين البلدين.
يذكر أن العاهل المغربي دأب في مناسبات وطنية سابقة على توجيه خطاب للقيادة الجزائرية يدعوها فيه إلى فتح الحدود البرية بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الجزائر على تصريحات ملك المغرب حتى الآن.
يذكر أنه في 24 أغسطس/ آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب
، وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" في مراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.