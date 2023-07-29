https://sputnikarabic.ae/20230729/ملك-المغرب-يدعو-الجزائر-لفتح-الحدود-ويصف-علاقة-البلدين-بالمستقرة-1079555521.html
ملك المغرب يدعو الجزائر لفتح الحدود ويصف علاقة البلدين بالمستقرة
ملك المغرب يدعو الجزائر لفتح الحدود ويصف علاقة البلدين بالمستقرة
دعا ملك المغرب، محمد السادس، يوم السبت، الجزائر إلى فتح الحدود بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T23:44+0000
2023-07-29T23:44+0000
2023-07-29T23:46+0000
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جاء ذلك خلال خطاب لملك المغرب إلى شعبه، بمناسبة عيد العرش، الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش.وقال ملك المغرب، إن "عملنا على خدمة شعبنا، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار، وفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتابع، "في هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا".وأوضح ملك المغرب، "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين".وفي 24 أغسطس/آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حينها إن ذلك يأتي بعد أن "ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال دنيئة ضد بلدنا منذ الاستقلال.. عداء المغرب ممنهج ومبيت، منذ حرب 1963 ضد الجزائر".وتعد الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، مما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/رئيس-الوزراء-الجزائري-علاقتنا-ممتازة-بروسيا-وماضون-في-تعزيز-العمق-الاستراتيجي-لها-1079524692.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العلاقات المغربية الجزائرية, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, العلاقات المغربية الجزائرية, العالم العربي
ملك المغرب يدعو الجزائر لفتح الحدود ويصف علاقة البلدين بالمستقرة
23:44 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 23:46 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
دعا ملك المغرب، محمد السادس، يوم السبت، الجزائر إلى فتح الحدود بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين.
جاء ذلك خلال خطاب لملك المغرب إلى شعبه، بمناسبة عيد العرش، الذي يصادف الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش.
وقال ملك المغرب، إن "عملنا على خدمة شعبنا، لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما نحرص أيضا على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار، وفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأضاف، "خلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة، نتطلع لأن تكون أفضل".
وتابع، "في هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى، لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا".
وأوضح ملك المغرب، "نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين".
وفي 24 أغسطس/آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب
، وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حينها إن ذلك يأتي بعد أن "ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال دنيئة ضد بلدنا منذ الاستقلال.. عداء المغرب ممنهج ومبيت، منذ حرب 1963 ضد الجزائر".
وتعد الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، مما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.