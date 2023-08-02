https://sputnikarabic.ae/20230802/قوات-حفظ-السلام-المصرية-تغادر-مالي-1079723940.html

قوات حفظ السلام المصرية تغادر مالي

قوات حفظ السلام المصرية تغادر مالي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 460 عسكريا مصريا شاركوا في مهمة حفظ سلام تابعة للمنظمة في مالي استمرت 10 سنوات، غادروا البلاد، قبل أيام. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن القوات المصرية غادرت مالي، يوم الجمعة، 28 يوليو/ تموز الماضي.وأشار البيان إلى أنه في الأيام المقبلة، ستغادر قوات من السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج وبنغلاديش، وهي من أكبر الدول المساهمة في المهمة. كما أكد البيان أن هذه التحركات هي جزء من الانسحاب الكامل للقوات من مالي، بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، القرار رقم 2690 والذي أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي والمعروفة اختصارا باسم "مينوسما".أنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، في 25 أبريل/ نيسان 2013، بغرض دعم العمليات السياسية وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن.وبلغ عدد أفراد البعثة حتى فبراير/ شباط 2023، أكثر من 15 ألف فرد.

https://sputnikarabic.ae/20220715/مصر-توقف-أنشطة-قواتها-ببعثة-حفظ-السلام-في-مالي-مؤقتا-بعد-تزايد-استهداف-جنودها-1065099839.html

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