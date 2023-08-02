عربي
بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230802/قيادي-فلسطيني-لـسبوتنيك-تشكيل-لجنتين-من-فتح-والإسلاميين-في-عين-الحلوة-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-1079707732.html
قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تشكيل لجنتين من فتح والإسلاميين في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار
قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تشكيل لجنتين من فتح والإسلاميين في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار
أكد القيادي الفلسطيني، أحمد الشيخ، "تشكيل لجنتين داخل مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان، من فتح والإسلاميين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين إلى القضاء... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:56+0000
2023-08-02T10:56+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102136/61/1021366110_0:83:1100:702_1920x0_80_0_0_e1a6eacaf9a5f7e2142837940d0e4d7a.gif
بيروت- سبوتنيك. وقال الشيخ، الذي يشغل منصب نائب أمين سر منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق في جريمتي قتل عبد فرهود، ومسؤول الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي، وتسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة في لبنان لإحالتهم إلى القضاء المختص".وأكد أنه "تم وقفٌ إطلاق النار فورا طيلة وجود اللجنتين في المخيّم من الساعة 5 والنصف عصرًا حتى الساعة 9 مساءً"، موضحا أن "الاجتماعات هدفها أولًا تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لتسليم المتورطين في عملية اغتيال رئيس الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي".ورأى نائب أمين سر منظمة الصاعقة في لبنان، أنه "من المفترض أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "لا أحد لديه مصلحة داخل أو خارج المخيّم لتصاعد الأزمة الأمنية في عين الحلوة، فالفصائل الفلسطينية حريصة على ألا تتكرر الأحداث الأمنية التي جرت سابقًا في مخيّم نهر البارد عام 2007".وكان المخيم قد شهد اشتباكات عنيفة بين حركة "فتح" والمجموعات الإسلامية المتشددة على خلفية اغتيال القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، وإصابة العشرات.وتوصلت الفصائل والقوى الفلسطينية مع أحزاب لبنانية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف المتورطين في عملية اغتيال العرموشي.وعينت قيادة حركة "فتح" والأمن الوطني الفلسطيني أبو إياد الشعلان قائدًا للأمن الوطني الفلسطيني في صيدا جنوبي لبنان، خلفًا للواء أبو أشرف العرموشي الذي اغتيل في كمين مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ أيام قليلة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الأمن-الوطني-الفلسطيني-لـسبوتنيك-خروقات-وقف-إطلاق-النار-في-مخيم-عين-الحلوة-محدودة-1079702482.html
https://sputnikarabic.ae/20230801/نصر-الله-ما-يجري-في-مخيم-عين-الحلوة-مؤلم-والجيش-أحد-أعمدة-المعادلة-الذهبية-لحماية-لبنان-من-إسرائيل-1079680881.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102136/61/1021366110_26:0:1074:786_1920x0_80_0_0_eb0a0280e0bae512dddbced6742ff48b.gif
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تشكيل لجنتين من فتح والإسلاميين في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار

10:56 GMT 02.08.2023
© Alsouriaمخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Alsouria
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد القيادي الفلسطيني، أحمد الشيخ، "تشكيل لجنتين داخل مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان، من فتح والإسلاميين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين إلى القضاء اللبناني".
بيروت- سبوتنيك. وقال الشيخ، الذي يشغل منصب نائب أمين سر منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق في جريمتي قتل عبد فرهود، ومسؤول الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي، وتسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة في لبنان لإحالتهم إلى القضاء المختص".
وأكد أنه "تم وقفٌ إطلاق النار فورا طيلة وجود اللجنتين في المخيّم من الساعة 5 والنصف عصرًا حتى الساعة 9 مساءً"، موضحا أن "الاجتماعات هدفها أولًا تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لتسليم المتورطين في عملية اغتيال رئيس الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي".
اشتباكات في مخيم عين الحلوة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
قائد الأمن الوطني الفلسطيني لـ"سبوتنيك": خروقات وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة محدودة
09:08 GMT
ورأى نائب أمين سر منظمة الصاعقة في لبنان، أنه "من المفترض أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "لا أحد لديه مصلحة داخل أو خارج المخيّم لتصاعد الأزمة الأمنية في عين الحلوة، فالفصائل الفلسطينية حريصة على ألا تتكرر الأحداث الأمنية التي جرت سابقًا في مخيّم نهر البارد عام 2007".
وكان المخيم قد شهد اشتباكات عنيفة بين حركة "فتح" والمجموعات الإسلامية المتشددة على خلفية اغتيال القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، وإصابة العشرات.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
نصر الله: ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم والجيش أحد أعمدة حماية لبنان من إسرائيل
أمس, 15:52 GMT
وتوصلت الفصائل والقوى الفلسطينية مع أحزاب لبنانية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف المتورطين في عملية اغتيال العرموشي.
وعينت قيادة حركة "فتح" والأمن الوطني الفلسطيني أبو إياد الشعلان قائدًا للأمن الوطني الفلسطيني في صيدا جنوبي لبنان، خلفًا للواء أبو أشرف العرموشي الذي اغتيل في كمين مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ أيام قليلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала