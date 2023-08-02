https://sputnikarabic.ae/20230802/قيادي-فلسطيني-لـسبوتنيك-تشكيل-لجنتين-من-فتح-والإسلاميين-في-عين-الحلوة-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-1079707732.html

قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تشكيل لجنتين من فتح والإسلاميين في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار

قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تشكيل لجنتين من فتح والإسلاميين في عين الحلوة لتثبيت وقف إطلاق النار

أكد القيادي الفلسطيني، أحمد الشيخ، "تشكيل لجنتين داخل مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان، من فتح والإسلاميين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين إلى القضاء... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T10:56+0000

2023-08-02T10:56+0000

2023-08-02T10:56+0000

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بيروت- سبوتنيك. وقال الشيخ، الذي يشغل منصب نائب أمين سر منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق في جريمتي قتل عبد فرهود، ومسؤول الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي، وتسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة في لبنان لإحالتهم إلى القضاء المختص".وأكد أنه "تم وقفٌ إطلاق النار فورا طيلة وجود اللجنتين في المخيّم من الساعة 5 والنصف عصرًا حتى الساعة 9 مساءً"، موضحا أن "الاجتماعات هدفها أولًا تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لتسليم المتورطين في عملية اغتيال رئيس الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي".ورأى نائب أمين سر منظمة الصاعقة في لبنان، أنه "من المفترض أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "لا أحد لديه مصلحة داخل أو خارج المخيّم لتصاعد الأزمة الأمنية في عين الحلوة، فالفصائل الفلسطينية حريصة على ألا تتكرر الأحداث الأمنية التي جرت سابقًا في مخيّم نهر البارد عام 2007".وكان المخيم قد شهد اشتباكات عنيفة بين حركة "فتح" والمجموعات الإسلامية المتشددة على خلفية اغتيال القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، وإصابة العشرات.وتوصلت الفصائل والقوى الفلسطينية مع أحزاب لبنانية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف المتورطين في عملية اغتيال العرموشي.وعينت قيادة حركة "فتح" والأمن الوطني الفلسطيني أبو إياد الشعلان قائدًا للأمن الوطني الفلسطيني في صيدا جنوبي لبنان، خلفًا للواء أبو أشرف العرموشي الذي اغتيل في كمين مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ أيام قليلة.

https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الأمن-الوطني-الفلسطيني-لـسبوتنيك-خروقات-وقف-إطلاق-النار-في-مخيم-عين-الحلوة-محدودة-1079702482.html

https://sputnikarabic.ae/20230801/نصر-الله-ما-يجري-في-مخيم-عين-الحلوة-مؤلم-والجيش-أحد-أعمدة-المعادلة-الذهبية-لحماية-لبنان-من-إسرائيل-1079680881.html

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