مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة الحرائق التي شهدتها اللاذقية السورية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
حصري
غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها محافظة اللاذقية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن احتراق مساحات واسعة من الغابات الحراجية بالإضافة لأراضٍ زراعية، سلّم الهلال الأحمر الإماراتي المحافظة، اليوم الأربعاء، مجموعة من المساعدات لدعم منظومة الإطفاء والإسعاف في اللاذقية، بعد تعرضها للحرائق.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات التي وصلت عبر مطار اللاذقية الدولي اليوم، تتضمن أربع آليات إطفاء وسيارتي إسعاف مجهزة جميعها بأحدث التقنيات، بالإضافة لشحنة أدوية خاصة بمعالجة الحروق.
وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الكعبي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "بعد كارثة الحرائق التي تعرضت لها محافظة اللاذقية الأيام الماضية، قررنا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعم منظومة الإطفاء والإسعاف في المحافظة، من خلال تسليمها 4 آليات إطفاء مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الفنية عالية الجودة، وسيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث التقنيات، ويمكن استخدامها بكفاءة عالية في الغابات والمناطق الوعرة، بالإضافة لتقديم مواد طبية خاصة بمعالجة الأشخاص المصابين بالحروق".
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
وأشار الكعبي إلى أنه تم أخيرا افتتاح أول مكتب تنسيق لدولة الإمارات في الخارج، في السفارة السورية في دمشق، مبينًا أن المكتب سيقوم بدور تنسيقي كبير بين جميع المنظمات الداعمة في دولة الإمارات للإخوة الأشقاء في سوريا.
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
وفي السياق نفسه، أعرب رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، عن شكره العميق للمبادرة الإنسانية الجديدة التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي، منوّهًا إلى الدور الكبير الذي قدمته دولة الإمارات منذ تعرض اللاذقية للزلزال، في شباط/ فبراير الماضي وحتى اليوم.
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
وحول أهمية المساعدات المقدمة، قال حبيب: "بعد سنوات حرب طويلة، وعقوبات وحصار جائر مفروض على بلادنا، نحن بحاجة لتطوير منظومة الإطفاء في المحافظة ودعمها بمثل هذه التجهيزات لتقوم بواجبها على أكمل وجه بإطفاء الحرائق بأسرع وقت وبأقل الخسائر".
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashem
وأضاف حبيب: "شهد ريف اللاذقية، الأسبوع الماضي، سلسلة من الحرائق، وكان هناك مشاركة كبيرة من منظومة الإطفاء ضمن التجهيزات المتوفرة لدينا، مستدركًا: "لكن دعمنا بتجهيزات حديثة سيساعد منظومة الإطفاء على القيام بإطفاء الحرائق بفعالية أكبر".
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
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© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
2/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
3/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
4/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
5/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
6/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
7/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
8/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
9/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
10/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
11/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
12/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
13/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
© Sputnik . Ali Hashemمساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
14/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
1/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
2/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
3/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
4/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
5/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
6/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
7/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
8/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
9/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
10/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
11/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
12/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
13/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية
14/14
© Sputnik . Ali Hashem
مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها اللاذقية