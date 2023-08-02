https://sputnikarabic.ae/20230802/مساعدات-إماراتية-لدعم-منظومة-الإطفاء-غداة-الحرائق-التي-شهدتها-اللاذقية-السورية-1079735344.html

مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة الحرائق التي شهدتها اللاذقية السورية

مساعدات إماراتية لدعم منظومة الإطفاء غداة الحرائق التي شهدتها اللاذقية السورية

غداة سلسلة الحرائق التي شهدتها محافظة اللاذقية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن احتراق مساحات واسعة من الغابات الحراجية بالإضافة لأراضٍ زراعية، سلّم الهلال... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T20:13+0000

2023-08-02T20:13+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن المساعدات التي وصلت عبر مطار اللاذقية الدولي اليوم، تتضمن أربع آليات إطفاء وسيارتي إسعاف مجهزة جميعها بأحدث التقنيات، بالإضافة لشحنة أدوية خاصة بمعالجة الحروق.وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الكعبي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "بعد كارثة الحرائق التي تعرضت لها محافظة اللاذقية الأيام الماضية، قررنا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعم منظومة الإطفاء والإسعاف في المحافظة، من خلال تسليمها 4 آليات إطفاء مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الفنية عالية الجودة، وسيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث التقنيات، ويمكن استخدامها بكفاءة عالية في الغابات والمناطق الوعرة، بالإضافة لتقديم مواد طبية خاصة بمعالجة الأشخاص المصابين بالحروق".وأشار الكعبي إلى أنه تم أخيرا افتتاح أول مكتب تنسيق لدولة الإمارات في الخارج، في السفارة السورية في دمشق، مبينًا أن المكتب سيقوم بدور تنسيقي كبير بين جميع المنظمات الداعمة في دولة الإمارات للإخوة الأشقاء في سوريا.وفي السياق نفسه، أعرب رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، عن شكره العميق للمبادرة الإنسانية الجديدة التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي، منوّهًا إلى الدور الكبير الذي قدمته دولة الإمارات منذ تعرض اللاذقية للزلزال، في شباط/ فبراير الماضي وحتى اليوم.وحول أهمية المساعدات المقدمة، قال حبيب: "بعد سنوات حرب طويلة، وعقوبات وحصار جائر مفروض على بلادنا، نحن بحاجة لتطوير منظومة الإطفاء في المحافظة ودعمها بمثل هذه التجهيزات لتقوم بواجبها على أكمل وجه بإطفاء الحرائق بأسرع وقت وبأقل الخسائر".وأضاف حبيب: "شهد ريف اللاذقية، الأسبوع الماضي، سلسلة من الحرائق، وكان هناك مشاركة كبيرة من منظومة الإطفاء ضمن التجهيزات المتوفرة لدينا، مستدركًا: "لكن دعمنا بتجهيزات حديثة سيساعد منظومة الإطفاء على القيام بإطفاء الحرائق بفعالية أكبر".

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