https://sputnikarabic.ae/20230802/نيجيريا-تقطع-إمدادات-الكهرباء-عن-النيجر-على-خلفية-الانقلاب-العسكري-1079725143.html
نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر على خلفية الانقلاب العسكري
نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر على خلفية الانقلاب العسكري
قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن جارتها النيجر، وذلك ضمن عقوبات إقليمية على خلفية انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T15:25+0000
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ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، عن مصدر في شركة الطاقة النيجيرية (نيجيليك)، قوله إن نيجيريا قطعت خط الجهد العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر منذ أمس الثلاثاء".ووفقا للتقارير، فإن النيجر تعتمد بنسبة 70% على إمدادات الكهرباء من نيجيريا.وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".من جانبها، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو، أنها ستعطي مهلة أسبوعا لعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة في النيجر، ومن ثم يمكنها تطبيق "جميع الإجراءات"، بما في ذلك العسكرية.وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر، وجمدت أيضًا أصول البلاد في البنك المركزي للمجموعة والمصارف التجارية للدول المشاركة.وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مجموعة-إيكواس-التدخل-العسكري-في-النيجر-هو-الخيار-الأخير-1079721629.html
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النيجر, أخبار النيجر, نيجيريا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
النيجر, أخبار النيجر, نيجيريا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نيجيريا تقطع إمدادات الكهرباء عن النيجر على خلفية الانقلاب العسكري
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قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن جارتها النيجر، وذلك ضمن عقوبات إقليمية على خلفية انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
ونقلت
صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، عن مصدر في شركة الطاقة النيجيرية (نيجيليك)، قوله إن نيجيريا قطعت خط الجهد العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر منذ أمس الثلاثاء".
ووفقا للتقارير، فإن النيجر تعتمد بنسبة 70% على إمدادات الكهرباء من نيجيريا.
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وحذر جيش النيجر
من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
من جانبها، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو، أنها ستعطي مهلة أسبوعا لعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة في النيجر، ومن ثم يمكنها تطبيق "جميع الإجراءات"، بما في ذلك العسكرية.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر، وجمدت أيضًا أصول البلاد في البنك المركزي للمجموعة والمصارف التجارية للدول المشاركة.
وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.