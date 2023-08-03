عربي
السنغال تهدد "إيكواس": سنرسل قواتنا إلى النيجر إذا تم التدخل عسكريا
https://sputnikarabic.ae/20230803/أمن-الحدود-يتصدر-محادثات-وزير-الخارجية-الإيراني-في-باكستان-1079765502.html
أمن الحدود يتصدر محادثات وزير الخارجية الإيراني في باكستان
أمن الحدود يتصدر محادثات وزير الخارجية الإيراني في باكستان
تصدر تعزيز أمن الحدود محادثات أجراها، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:39+0000
2023-08-03T14:39+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29a278a098bc9ddd06b27044f301e53.jpg
ويزور عبد اللهيان إسلام أباد على مدى ثلاثة أيام "لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين إيران وباكستان، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وبحسب الوكالة تمحورت المباحثات حول تعزيز أمن الحدود، كما تضمنت أيضا قضايا رئيسية أخرى مثل العلاقات التجارية.وعقب محادثاتهما الخاصة، ترأس وزيرا خارجية البلدين اجتماعا بين وفود رفيعة المستوى من الجانبين لمزيد من التداول حول استراتيجيات تعزيز العلاقات الثنائية.ولدى وصوله إلى إسلام أباد، يوم أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني إنه يأمل أن تفتح الزيارة "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين الجارين.وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، ومن المقرر أن يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وقائد الجيش، وفق المصدر ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-حدود-لتوسيع-العلاقات-مع-باكستان-1078226133.html
إيران
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6733244d653332411c3db7c233b9452d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار

أمن الحدود يتصدر محادثات وزير الخارجية الإيراني في باكستان

14:39 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
تصدر تعزيز أمن الحدود محادثات أجراها، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري.
ويزور عبد اللهيان إسلام أباد على مدى ثلاثة أيام "لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين إيران وباكستان، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.
وبحسب الوكالة تمحورت المباحثات حول تعزيز أمن الحدود، كما تضمنت أيضا قضايا رئيسية أخرى مثل العلاقات التجارية.
وعقب محادثاتهما الخاصة، ترأس وزيرا خارجية البلدين اجتماعا بين وفود رفيعة المستوى من الجانبين لمزيد من التداول حول استراتيجيات تعزيز العلاقات الثنائية.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
وزير الخارجية الإيراني: لا حدود لتوسيع العلاقات مع باكستان
17 يونيو, 20:29 GMT
ولدى وصوله إلى إسلام أباد، يوم أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني إنه يأمل أن تفتح الزيارة "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين الجارين.
وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، ومن المقرر أن يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وقائد الجيش، وفق المصدر ذاته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала