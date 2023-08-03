https://sputnikarabic.ae/20230803/أمن-الحدود-يتصدر-محادثات-وزير-الخارجية-الإيراني-في-باكستان-1079765502.html
أمن الحدود يتصدر محادثات وزير الخارجية الإيراني في باكستان
أمن الحدود يتصدر محادثات وزير الخارجية الإيراني في باكستان
تصدر تعزيز أمن الحدود محادثات أجراها، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:39+0000
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ويزور عبد اللهيان إسلام أباد على مدى ثلاثة أيام "لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين إيران وباكستان، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وبحسب الوكالة تمحورت المباحثات حول تعزيز أمن الحدود، كما تضمنت أيضا قضايا رئيسية أخرى مثل العلاقات التجارية.وعقب محادثاتهما الخاصة، ترأس وزيرا خارجية البلدين اجتماعا بين وفود رفيعة المستوى من الجانبين لمزيد من التداول حول استراتيجيات تعزيز العلاقات الثنائية.ولدى وصوله إلى إسلام أباد، يوم أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني إنه يأمل أن تفتح الزيارة "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين الجارين.وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، ومن المقرر أن يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وقائد الجيش، وفق المصدر ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-حدود-لتوسيع-العلاقات-مع-باكستان-1078226133.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
أمن الحدود يتصدر محادثات وزير الخارجية الإيراني في باكستان
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تصدر تعزيز أمن الحدود محادثات أجراها، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري.
ويزور عبد اللهيان إسلام أباد على مدى ثلاثة أيام "لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين إيران وباكستان، وفق وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وبحسب الوكالة تمحورت المباحثات حول تعزيز أمن الحدود، كما تضمنت أيضا قضايا رئيسية أخرى مثل العلاقات التجارية.
وعقب محادثاتهما الخاصة، ترأس وزيرا خارجية البلدين اجتماعا بين وفود رفيعة المستوى من الجانبين لمزيد من التداول حول استراتيجيات تعزيز العلاقات الثنائية.
ولدى وصوله إلى إسلام أباد، يوم أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني
إنه يأمل أن تفتح الزيارة "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين الجارين.
وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، ومن المقرر أن يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وقائد الجيش، وفق المصدر ذاته.